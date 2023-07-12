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Quarta (12) tem apresentação de ópera, música ao vivo e exposições no ES; confira

Dia ainda conta com Expovinhos, na nova Área de Eventos do Clube Álvares Cabral, e sessão de cinema no Sesc Glória

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 15:12

Músicas ao vivo

Quarta de raiz

Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert não informado. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Boteco Boa Praça Vitória

Com Elias Candotti, a partir das 20h. Ra rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória. Couvert R$ 7,90. Informações via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Na Casinha

No Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Com Sandro Castro tocando pop e rock, a partir das 19h. Informações via WhatsApp: (27) 99933-6962

Apresentações

Arte da Palavra

12 e 13 de julho, apresentação de contação de histórias "Pereguedé", que tem como personagem principal cazumbá, personagem do Bumba-meu-Boi, falando sobre a fauna e a flora da baixada Maranhense. Com Camila Reis, a partir das 18h30, no teatro Virgínia Tamanini. Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos pelo site: sescgloria.lets.events ou na bilheteria do teatro.

Cine Vídeo

Com o filme "Hiroshima Meu Amor". Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos pelo site sescgloria.lets.events e na bilheteria do teatro. A partir de 18h20, de quarta (12) a sábado (15). 

4° edição do Vitória Ópera Estúdio (VOE)

Programa de formação e aperfeiçoamento para estudantes e profissionais da área de ópera. Quarta (12) e quinta (13), apresentação de Fête Galante, com direção cênica de Lívia Sabag, direção musical de Gabriel Rhein e participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Na casa da Música Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. A partir das 20h. Os ingressos gratuitos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do teatro.

Exposições

Expovinhos Vitória

Quarta (12) e quinta (13), na nova Área de Eventos do clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Das 18h às 23h. Ingressos: Passaporte aos dois dias de eventos + 1 taça, por R$ 270 (1°lote); quarta (12) + 1 taça, por R$ 150 (1°lote); quinta (13) + 1 taça, por R$ 150 (1°lote); Confraria | Quarta (12), 10 Acessos ao Evento + 10 Taças, por R$ 1.350; Confraria | Quinta (13), 10 Acessos ao Evento + 10 Taças, por R$ 1350. À venda no site Lebillet.

Novos Viajantes

A exposição reúne obras em desenho, pintura e fotografia de 34 artistas do Espírito Santo que evidenciam a importância de assegurar a manutenção dos mais diversos biomas para o equilíbrio do planeta. No Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número (27) 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]. Até o dia 10 de setembro.

Memórias em Cores

Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha, com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Visitação: de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Rua Luciano das Neves, 14, Vila Velha. Entrada franca. Até 30 de julho.

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade a partir do diálogo do Acervo do MAES, com a coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Até 26 de novembro.

E eu, Mulher Preta

Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 12 de agosto.

Diversão

Vila Trampolim Park

Diariamente no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.

Vila Viking

Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.

Jump Trampolim Park

Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 60, Meia-entrada, R$ 65, e inteira, R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 70. Meia-entrada, R$ 75, e inteira, R$ 150.

Brinquedolândia

Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.

Museu do Videogame

No shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Até 16 de julho, na praça de eventos, no piso L1. De segunda a sábado das 15h às 21h; domingo e feriado das 14h às 20h.​ Entrada gratuita.

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