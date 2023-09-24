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Peça com Grace Gianoukas, festivais e samba animam o domingo (24) no ES; agenda

Dia ainda conta com samba na Serra, sertanejo em Vitória, além de espetáculos e diversão para a família nos shoppings; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 07:00

Festivais

4° Festival Praia Gourmet

Até 28 de setembro, com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Confira a matéria completa no site HZ.

2ª Edição do Samba da Varanda

O evento conta com música, gastronomia e cerveja artesanal. A programação terá os seguintes destaques: show do Grupo Primeira Classe (14h30) e show do grupo Pele Morena (17h). na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site Sympla.

Manguinhos Gourmet

Festival gastronômico da Serra, chega à sua 16ª edição reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. Cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30. Veja restaurantes e cafeterias participantes na matéria completa de HZ.

Feira ArteSanto

Até 1 de outubro acontece o evento que exalta a riqueza do artesanato capixaba e promove a cultura e tradição da região, em que diversos artesãos se reúnem para compartilhar suas criações. Na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

Músicas e Festas

2ª Edição da Cavalgada das Cowgirls Sem Coração

Com Laila Orlande, Forró Xamego, Bielzinho Brito e Allan Carvalho. A partir das 13h, no Centro de Eventos Eclipse. Rua Ártico, 230, Porto Dourado, Serra. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.

Resenha do JR

Com os grupos Pele Morena e Mania D' Samba. A partir das 15h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.

Forró da Fluente

Com Nando Nogueira, Grupo Nosso Bloco e DJ Rubão. A partir das 17h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site Zig.tickets.

Forró do Canto

Com Fred Macucos e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos pelo WhatsApp: (27) 98193-2829.

Samba da Ury

Com Ury Vieira. A partir das 17h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Reservas pelo whatsapp: (27) 99289-4561.

Pagode do Correria

Com Muleke 027, grupo Samba ON e DJs Dudu da Torre e Ian da CDS. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Valores não informados.

Deixa em Off

Com Felipe Frazão, Leozinho, Breno Barbieri e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até às 22h, após R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).

Santo Domingo

Com os grupos Primeira Classe, Freelance e DJ Laion. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória. Ingressos: R$ 20.

Quintal do Defumes

Com Sué, grupo Samba Crioulo e DJ Diogo. A partir das 12h, no Defume's Btoequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.

Ritmos Variados

Samba com o Grupo 522. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7,90. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Sertanejo

Com Paula Rodrigues e Jenifer. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.

Cheers Of The Samba

Com os grupos Samba Júnior, Leq Samba e Fabríciovdj. A partir das 15h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site Vipme.

Cultura

CowParede

Até 15 de outubro, contando com 62 esculturas de vacas em tamanho real feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.

Espetáculos

Moana - O Musical

Espetáculo no Sesc Glória. A partir das 17h, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: Setor Camarote/Mezanino, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Setor Plateia VIP, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); Setor Balcão, R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Mega Bilheteria.

Congresso de Verlon - O Musical

Na trama, nove integrantes do Bruxos de Verlon se reúnem para trocar poções mágicas e receber instruções de sua líder. Cada um é responsável por espalhar um tipo de maldade no vilarejo. A partir das 17h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Sympla.

Nasci pra ser Dercy

Peça com a atriz Grace Gianoukas, que presta uma homenagem a Dercy Gonçalves. A partir das 17h, no Tetro da UFES. Av Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor A e B, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Setor Mezanino, esgotado. À venda no site Sympla.

Ciclistas Excêntricos

Espetáculo de circo teatro de rua que conta a história de um casal de artistas que utiliza a bicicleta para se encontrar. Ao descobrirem a palhaçaria, decidem transformar suas histórias de vida em teatro, compartilhando com o público seus sonhos. A partir das 19h, na Praça dos Namorados. Av. Saturnino de Brito, 1075, Praia do Canto, Vitória.

Chapeuzinho Vermelho

Peça no Teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Jump Around

Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Entrada gratuita.

Tarde Encantada

Espetáculo Alice no País das Maravilhas. Sessões às 15h e 16h, no Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link. Evento gratuito.

Diversão do Mestre

Recreação com temática de Circo. A partir das 15h, no Piso L2, do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.

Moxuara Kids

Recreação infantil. A partir das 15h, na Varanda da Praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.

Circo Barcelona

Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.

Pandora Park

Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.

Exposições

Exposição Novos Viajantes

Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

O Velho Oeste Vive

Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.

Olhares

Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo ainda mais a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Entrada gratuita.

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