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Luxo

Claudia Raia ganha joia feita com seu leite materno após inaugurar nova fase de Luca

Presente surpresa do marido da atriz foi uma joia com uma pedra feita do leite materno; Claudia também vem compartilhando a introdução alimentar de seu bebê, Luca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 10:51

Claudia Raia, 56, ganhou um presente inesperado na última quinta, 21. A atriz foi surpreendida pelo seu marido, Jarbas Homem de Mello, 54, com uma joia personalizada: decorada com uma pedra feita do leite materno dela.
"Gente, meu marido agora me quebrou em um grau, que você não está entendendo", contou em suas redes sociais, com Jarbas ao lado, sorridente. "Ele veio com esse colar pra mim, que eu não estou sabendo de nada. De repente esse colar, gente, isso aqui não é uma pedra, isso aqui é o meu leite materno".
Claudia Raia mostra presente de Jarbas Homem de Mello
Claudia Raia mostra presente de Jarbas Homem de Mello Crédito: Reprodução/Instagram/@claudiaraia
Segundo a atriz, o presente se deu porque Luca, de 7 meses, já está em uma nova fase: começou a introdução alimentar. "[Claudia] estava tristinha porque ia parar de amamentar", comentou Jarbas sobre a surpresa.
"Aí, o Jarbas falou 'Vamos eternizar esse momento e colocar em uma joia o leite materno. Olha que ideia linda, em formato de gota'", contou Claudia, alegre. "Eu estou muito emocionada. É muito lindo", finalizou a atriz.

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