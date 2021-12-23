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Para festejar: confira as festas que vão acontecer no feriadão natalino

Confira quais são os eventos dessa semana e divirta-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 17:52

O cantor Wesley Safadão
Show de Wesley Safadão marca a abertura do verão 2022 no Parador Internacional, em Guriri Crédito: Instagram/@wesleysafadao
O feriadão do Natal já começa hoje, dia 23, com muitas programações. Tem show de sertanejo, rap, pagode, eletrônica, forró e muito mais. Confira quais são os eventos dessa semana e divirta-se. 

DIA 23/12

  • Show de graça com Amado Batista
    O cantor sertanejo Amado Batista se apresenta hoje, 23, às 21h, no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, na Barra de São Francisco. Entrada gratuita.
  • Meninos dos Hits
    Show de funk com DJ JV de Vila Velha, MC Rick e MC Zaquin. Acontece no Rei da Noite (Rua Blumenau, 100, Jardim Boa Vista, em Guarapari), a partir das 22h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 45 (pista premium) e R$ 80 (camarote). Informações: (27) 99780-4073

DIA 24/12

  • Alvaro Nobre
    A noite da véspera de Natal, 24, em Barra de São Francisco vai contar com o artista Alvaro Nobre. O show de sertanejo vai acontecer no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza. Entrada gratuita.
  • Victoria N' Bells
    Show com The Windows, que faz cover da banda ''The Doors'' no Victoria Pub (Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, em Vitória). Horário: 23h58. Participação de Bianca Campagnoli e Salsa Brezinski. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na portaria). Venda: no site Sympla e no local.
  • Resenha de Natal part.1
    Shows de estilos variados. Acontece no Alto da Serra Butiquim (Rodovia BR 482, KM 75, Fazenda Santa Clara, em Alegre). Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 20 (antecipado), R$ 15 (meia entrada antecipada) e R$ 30 (na bilheteria). Venda: no site Sympla e no local.
  • Balada de Natal
    Show de estilos variados com DJ Duarth, Lincoln Music e Banda Roda 28. Acontece no Casarão dos Lagos (ES-185, Irupi), às 23h30. Ingressos: R$ 25. Venda: no site Sympla.

DIA 25/12

  • Wesley Safadão e Dennis DJ
    Show que marca a abertura do verão 2022 no Parador Internacional, em Guriri. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 60 (área VIP/meia), R$ 120 (FrontStage/meia) e R$ 160 (Open Bar Premium/meia). Venda: no site Le Billet.
  • Cheers of the Samba
    Festa de lançamento do Camarote Vix, no Na Vista (Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória), às 18h. As atrações são Pele Morena, Bloco Simpatia e DJ Bero Costa. Ingressos: R$ 40. Venda: no site Le Billet.
  • Forró de Natal
    Show do grupo paulista Trio Dona Zefa e outras atrações às 18h, no Bermudas Bar ( Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, em Vitória). Ingressos: R$ 30 (1° lote). Venda: no site Le Billet.
  • Delacruz
    Show de rap na Fazendinha (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, em Vitória). O evento começa às 22h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 60 (pista/1° lote/meia) e R$ 80 (camarote/1° lote/meia). Venda: no site Super Ticket.
  • Ziriguidum de Natal
    Show de samba e axé! Será no Mar e Terra ( Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299, Santo Antônio, em Vitória) às 16h. Tem Sambadm e Samba Junior, Xá da Índia e Puta Bloco. Ingressos: R$ 40. Venda: no site Sympla.
  • As melhores da Fluente
    Uma noite de funk, eletrônica, reggaeton e pop na Fluente ( Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, em Vitória), às 22h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 40. Venda: no site Sympla.
  • Retrospectiva
    Uma festa recheada de hits de 2021 na Bolt (Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória). Inicia às 22h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 30. Venda: somente na portaria do local, até às 03h.
  • Romeu
    Conhecido pela música ''Antes de ir'', Romeu se apresenta no Rancho do Tatá (Estrada rota do turismo, em Guarapari), às 22h. Ingressos: R$ 40 (meia). Venda: no site Bilheteria Digital.
  • Cesar Nardini e Jay Mariani
    A última festa do ano do clube Toro (Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia,  em Vitória) com música eletrônica. Ingressos: a partir de R$ 25. Vendas: no site Sympla.
  • 11ª Balada de Natal
    Show de estilos variados, às 23h, na Chácara Clube (Sítio Abundância e Córrego Conceição Zona Rural, em Alegre). As atrações serão DJ JV de Vila Velha, DJ Tedson Sabino e Faculdade do Samba. Classificação: 16 anos. Ingressos: R$ 20. Venda: no site Sympla.
  • Resenha de Natal part.2
    Programação com shows de estilos variados. Acontece no Alto da Serra Butiquim (Rodovia BR 482, KM 75, Fazenda Santa Clara, em Alegre). Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 20 (antecipado), R$ 15 (meia entrada antecipada) e R$ 30 (na bilheteria). Vendas: no site Sympla e no local.
  • Edição de Natal - Favel o Bloco
    Show de estilos variados com DJ Manu, Ttheusin, Salvador e DJ Koreia. Acontece no Guaçuí Tênis Clube ( Av. Gov Francisco L Aguiar, 35, Centro, Guaçuí), às 20h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 35 (2° lote). Venda: no site Sympla.
  • Natal no Armazém
    Festa no Armazém Caparaó (Estrada Municipal do Caparaó, em Dores do Rio Preto), com DJ Rodrigo Martins. Acontece às 18h. Ingressos: R$ 15 (meia/1° lote). Venda: no site Sympla.
  • Alemão do Forró
    O Alemão do Forró vai agitar o Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, na Barra de São Francisco, com muita música e dança, às 22h. Entrada gratuita!

DIA 26/12

  • 78 anos da cidade
    O cantor Zé Felipe e a banda The Fevers vão agitar o domingo de Barra de São Francisco. O show acontece a partir das 21h, no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza. Entrada gratuita.
  • Guarapa Session
    Abertura do Guarapa Session com Delacruz e Hariel. Às 17h, no Sauim Playa (Av. Meaípe, Enseada Azul, Guarapari). Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 80 (área VIP/meia). Venda: no site Super Ticket.
  • Vitinho
    Show de pagode no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, em Vitória), às 20h. Classificação: 18 anos. Ingressos: R$ 40 (pista/2° lote/meia) e R$ 70 (camarote/2° lote/meia). Venda: no site Le Billet.

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