O que fazer no ES? Show de Saulo e Dia de Iemanjá agitam o domingo (2)

Shows
Saulo, Som, Sol
Com Saulo Fernandes, a partir das 17h, no Na Vista. R. Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 160 (meia) e R$ 320 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Cariacica Verão 2025
O que é? Rua de lazer para a criançada e Festival de Chorinho com Grupo Choro da Ilha. Horário: 19h. Endereço: Na Nova Orla de Cariacica. Gratuito.
Dia de Iemanjá
Cortejo Mãe Yémônjá
O que é? Cortejo realizado pela UMA (União de Matrizes Africanas/Serra), concentração na Arena Jacaraípe às 14h e em seguida procissão com cânticos e água de cheiro até a Praça Encontro das Águas com oferendas a Mãe Yémônjá. Além disso samba de roda, capoeira, maculelê e slam. Término do evento às 22h. Gratuito. Horário: A partir das 14h.
28º Píer de Iemanjá
O que é? Com puxada de rede, samba de roda e saudação a Yemanja. Local: Píer de Iemanjá - Av. Dante Michelini (primeiro píer da Praia de Camburi). Horário: a partir das 15 horas. Aberto ao público, gratuito.
Especial
Circo Portugal Internacional
O que é? Espetáculo de circo que contará com carro que se transforma em robô, homem-bala, globo da morte, mágicas e mais. Data: De 31 a 2 de fevereiro. Endereço: Em Muquiçaba, Guarapari, na Arena Premium em frente ao Sesc. Ingressos: a partir de R$30, à venda no site da Q2 Ingressos.
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes
O que é? Festa com com atrações musicais, feira gastronômica com comidas típicas, artesanato e procissão marítima dos pescadores. Data: 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Local: Ponta da Fruta, Rua Nossa Sra. dos Navegantes, Ponta da Fruta, Vila Velha. Gratuito.
Festa da Uva do Vinho
O que é? 59ª edição da festa que terá a tradicional missa e a bênção das uvas, shows musicais, sorteios além de almoço comunitário ao valor de R$ 20. Onde: No distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. Horário: A partir das 10h.
Visitação em navio da Marinha do Brasil
O que é? Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, da Marinha do Brasil, vai estar aberto para visitação no Porto de Vitória. Serão oferecidos um total de 1,5 mil ingressos, sendo que cada CPF pode retirar, no máximo, quatro. O horário da visita de acordo com as vagas disponíveis entre às 14h e às 17h. Quando: a partir das 14h. A visitação é gratuita. Onde: O acesso ao navio será feita pelos portões da Vports, no centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Veja a matéria de HZ.
Baladas e festas
Mãe Joana Fora de Casa em VV - 9° Edição
O que é? Festa com samba e pagode. Horário: 20h. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Garden - Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha.
Deixa em Off
O que é? Samba e pagode no Gordinho Praia do Canto, com Frazão e convidados. Horário: 20h. Ingressos: entrada gratuita até 22h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Correria Music Bar
O que é? Festa de pagode com D'Moleque e mais, no Correria Music Bar. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Seu Joaquim Bar e Restaurante
O que é? Apresentações de pagode. Atrações: LeqSamba, Andin Soares, DJ Leandro Netto e transmissão de Botafogo X Flamengo (16h). Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita com nome na lista, das 15h às 17h, e R$ 30, das 17h às 18h30. Funcionamento: das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Gabz e Luuh. Horário: 14h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
O que é? Apresentação ao vivo de Du Nosos Jeito. Horário: 18h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
Jazz, Bossa & MPB
O que é? MPB na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pub 426
O que é? Beatles na calçada com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Funcionamento: a visitação será todos os dias das 9h às 19h. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Endereço: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Quintalzinho
O que é? Festa das cores, brincadeiras ao ar livre, pintura artística, bola mania e cantinho baby. Horário: 15 às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita. Inscrições aqui.
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