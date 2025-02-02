Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda cultural

O que fazer no ES? Show de Saulo e Dia de Iemanjá agitam o domingo (2)

Dia ainda conta com festival de chorinho em Cariacica, Festa da Uva do Vinho em Alfredo Chaves, pagodes e mais; veja
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Shows

Saulo, Som, Sol

Com Saulo Fernandes, a partir das 17h, no Na Vista. R. Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 160 (meia) e R$ 320 (inteira), à venda no site da Blueticket. 

Cariacica Verão 2025

O que é? Rua de lazer para a criançada e Festival de Chorinho com Grupo Choro da Ilha. Horário: 19h. Endereço: Na Nova Orla de Cariacica. Gratuito.

Dia de Iemanjá

Cortejo Mãe Yémônjá

O que é? Cortejo  realizado pela UMA (União de Matrizes Africanas/Serra), concentração na Arena Jacaraípe às 14h e em seguida procissão com cânticos e água de cheiro até a Praça Encontro das Águas com oferendas a Mãe Yémônjá. Além disso samba de roda, capoeira, maculelê e slam. Término do evento às 22h. Gratuito. Horário: A partir das 14h. 

28º Píer de Iemanjá

O que é? Com puxada de rede, samba de roda e saudação a Yemanja. Local: Píer de Iemanjá - Av. Dante Michelini (primeiro píer da Praia de Camburi). Horário: a partir das 15 horas. Aberto ao público, gratuito. 

Especial

Circo Portugal Internacional

O que é? Espetáculo de circo que contará com carro que se transforma em robô, homem-bala, globo da morte, mágicas e mais. Data: De 31 a 2 de fevereiro. Endereço: Em Muquiçaba, Guarapari, na Arena Premium em frente ao Sesc. Ingressos: a partir de R$30, à venda no site da Q2 Ingressos.

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

O que é? Festa com com atrações musicais, feira gastronômica com comidas típicas, artesanato e procissão marítima dos pescadores. Data: 30 de janeiro a 02 de fevereiro. Local: Ponta da Fruta, Rua Nossa Sra. dos Navegantes, Ponta da Fruta, Vila Velha. Gratuito.

Festa da Uva do Vinho

O que é? 59ª edição da festa que terá a tradicional missa e a bênção das uvas, shows musicais, sorteios além de almoço comunitário ao valor de R$ 20. Onde: No distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. Horário: A partir das 10h.

Visitação em navio da Marinha do Brasil

O que é? Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, da Marinha do Brasil, vai estar aberto para visitação no Porto de Vitória. Serão oferecidos um total de 1,5 mil ingressos, sendo que cada CPF pode retirar, no máximo, quatro. O horário da visita de acordo com as vagas disponíveis entre às 14h e às 17h. Quando: a partir das 14h. A visitação é gratuita. Onde: O acesso ao navio será feita pelos portões da Vports, no centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Veja a matéria de HZ. 

Baladas e festas

Mãe Joana Fora de Casa em VV - 9° Edição

O que é? Festa com samba e pagode. Horário: 20h. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Garden - Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha.

Deixa em Off

O que é? Samba e pagode no Gordinho Praia do Canto, com Frazão e convidados. Horário: 20h. Ingressos: entrada gratuita até 22h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Cheers of the Samba

O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

Correria Music Bar

O que é? Festa de pagode com D'Moleque e mais, no Correria Music Bar. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Música ao vivo

Seu Joaquim Bar e Restaurante

O que é? Apresentações de pagode. Atrações: LeqSamba, Andin Soares, DJ Leandro Netto e transmissão de Botafogo X Flamengo (16h). Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita com nome na lista, das 15h às 17h, e R$ 30, das 17h às 18h30. Funcionamento: das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.

Épico Beach Bar

O que é? Apresentação ao vivo de Gabz e Luuh. Horário: 14h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.

Ipanema Bar e Restaurante

O que é? Apresentação ao vivo de Du Nosos Jeito. Horário: 18h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.

Jazz, Bossa & MPB

O que é? MPB na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Pub 426

O que é? Beatles na calçada com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Exposições

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Funcionamento: a visitação será todos os dias das 9h às 19h. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Endereço: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Diversão

Casa Pig e Park Aranha

O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Chão é Lava

O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.

Circuito Galinha Pintadinha

O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

Quintalzinho

O que é?  Festa das cores, brincadeiras ao ar livre, pintura artística, bola mania e cantinho baby. Horário: 15 às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita. Inscrições aqui.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Veja Também

Navio de guerra da Marinha terá visitação gratuita no ES

Veja passeios ao ar livre para fazer no fim de semana em Vitória

De Gretchen a Bárbara Coelho: os famosos já confirmados no Carnaval de Vitória 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo Show Iemanjá Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados