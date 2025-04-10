O que fazer no ES nesta quinta (10): vilas de Páscoa e Liquida Goiabeiras

Especial
Vila da Páscoa de Domingos Martins
Vila da Páscoa de Domingos Martins. Data: acontece até o dia 20 de abril, quando acontece a tradicional caça aos ovos, a partir das 8h, com participação gratuita para crianças. Entrada: Gratuita. Local: Em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, Campinho.
Restaurant Week
Evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada, prato principal e sobremesa. Os cardápios variam de R$ 54,90 a R$ 109. Data: até o dia 27 de abril. Veja a reportagem completa de HZ.
Vila de Páscoa de Cariacica
A Vila da Páscoa, que estará aberta para visitação até o final de abril, traz luzes, coelhos gigantes e a Casa do Coelhinho da Páscoa, ideal para registros fotográficos e momentos em família. Horário: Segunda a quinta, das 17h às 21h; sexta a domingo, das 16h às 21h. Entrada gratuita. Endereço: Parque da Biquinha, Rua Otawa, Jardim América.
Liquida Goiabeiras
Outlet de roupas com descontos exclusivos. Data: até domingo (13). Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória. (em frente à faculdade Multivix, em Goiabeiras).
Festas e baladas
Closy
Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Thomas, Miab, Paraguassu e Mike. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 0h, após R$ 20 revertido em consumação. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr e Pagolife. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Confraria Brizz
Jantar harmonizado com o sommelier Pablo Lauro. Ingressos: R$ 150, pelo site Zig Tickets. Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
Com No Class no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Tiago Costa e grupo
Tiago Costa e grupo cantam samba, na Casa de Bamba. Entrada: couvert divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h. Endereço: Casa de Bamba, rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Vinícius, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 17h. Endereço: Enredo Botequim, na rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Cine Sesc Sobremesa
Cine Sesc Sobremesa apresenta: “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”! Sinopse: Um documentário direto do Agreste pernambucano que joga luz sobre uma cidade onde o jeans é rei e o capitalismo dá o tom – com direito a muito questionamento e zero enrolação. Horário: às 12h30 (quarta a sábado). Data: até 03 de maio. Ingressos: entrada gratuita, pelo site Lets Events. Local: Sesc Glória, na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal Internacional
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: de segunda a sexta às 20h. Sábados, Domingos e Feriados às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos: a partir de R$25,00 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Arte Naif
Exposição Internacional Coletiva de Arte Naif “Convento da Penha- artes nas alturas”. Horário: a partir das 18h30. Data: exposição vai até 31 de maio de 2025. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes, na Rua 23 de maio 120, Prainha de Vila Velha, na Pousada VilaZinha.
Pele abissal
Esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Data: até o dia 18 de maio. Horário: terça à sexta das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Local: Maes, na Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Sindibancários
São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30; sábados das 9h às 13 horas. Local: Centro Sindical, na Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
A exposição conta a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Data: até 18 de abril. Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”, na Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Data: até 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Período: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Diversão
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril de 2025. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Bilheteria: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): a partir de R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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