O que fazer no ES? Descida da Piedade e rodas de samba agitam o domingo (16)

O que: A Rua 7, no Centro de Vitória, vai ficar tomada de foliões com a Descida da Piedade, um dos eventos mais tradicionais que antecedem os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Lilian Lomeu e o Grupo Primeira Classe, além de todos os segmentos da escola, vão dar aquele show de alegria e samba no pé. A programação é gratuita. Quando: 15h. Endereço: Saída da escadaria da Piedade, Centro, Vitória.