O que fazer no ES? Descida da Piedade e rodas de samba agitam o domingo (16)

Especial
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (domingo): Pic Nic Dogs - 17h eBig Beatles - 20h. Data: nos dias 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Descida da Piedade
O que: A Rua 7, no Centro de Vitória, vai ficar tomada de foliões com a Descida da Piedade, um dos eventos mais tradicionais que antecedem os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Lilian Lomeu e o Grupo Primeira Classe, além de todos os segmentos da escola, vão dar aquele show de alegria e samba no pé. A programação é gratuita. Quando: 15h. Endereço: Saída da escadaria da Piedade, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Samba da Garden: O Início do Fim
O que é? Festa com o Pagode do Abreu. Horário: 22h. Endereço: Garden - Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), á venda no site da Zigtickets.
Samba
O que é? Samba com Quarteto Raimundo Machado, no Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Pagofunk
O que é? Festa com Pratikerê, DJ Fabrini, DJ Yuri e DJ Kinho. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Roda de Choro na Barra do Ju
O que é? Apresentação musical com alunos das Oficinas do Projeto Chora Barra e apresentação Musical do grupo ‘Fabio Pinel Quarteto’. Horário: 12h às 18h. Local: Republica da Barra Bistro - Av. Vasco Coutinho, 42 – Barra do Jucu.
MPB
O que é? Brasilidades com Thamires Casotto, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Beatles na Calçada
O que é? Apresentação ao vivo com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Mahar. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Teatro
Tarde Encantada – A Princesa de Gelo
O que é? Espetáculo teatral para as crianças e toda a família com a pela A Princesa de Gelo. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Exposições
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição fotográfica: “Aqui começa o carnaval do Brasil”
Data: 14 de fevereiro a 4 de março Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 10h às 22h. Gratuito.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com oficina de ímãs de boneca; histórias do jardim; futebol de tecido; pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: Shopping Moxuara, piso L2, Cariacica.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Quintalzinho
O que é? Programação com Oficina de pipa, brincadeiras do tempo da vovó, bola mania e cantinho baby. Horário: 15 às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita, mediante à inscrição no site.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito.
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