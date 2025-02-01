Nadson O Ferinha, Jammil e ensaios técnicos de carnaval agitam o sábado (1)

Shows
Pré-Carnaval de Vitória
Show com Nadson O Ferinha (20h) e Jammil (22h), na Arena de Verão de Vitória, em frente ao antigo hotel Aruan. Endereço: Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória. Ingressos: Gratuito. Veja matéria de HZ.
Ensaios Técnicos das escolas de samba
As escolas de samba Unidos de Jucutuquara e Chegou o que Faltava fazem ensaio hoje, a partir das 20h, no Sambão do Povo. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada gratuita.
Nadson O Ferinha
O cantor faz show a partir das 22h, no Singo's Bar Club. Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 75 (área vip), à venda no site da Le Billet. Endereço: Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra.
Sombrinha e Regional da Nair
Show a partir das 16h, no Recreio dos Olhos. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets. Endereço: Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, em Vitória.
Cariacica Verão 2025
Show do grupo Pele Morena. Horário: 19h. Endereço: Nova Orla de Cariacica. Ingressos: Gratuito.
Festival de Verão de Itapemirim
Banda Maneva, Macucos, Marajah e Mensura se apresentam no Festival de Verão de Itapemirim. Horário: a partir das 17h. Entrada gratuita. Onde: na Praia de Itaipava, em Itapemirim.
Teatro
O Grande Circo Infímo
O espetáculo O Grande Circo acontece no Teatro Virgínia Tamanini, a partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site da Let's Events.
Diogo Rosa - Tentando Ser Fofo
O humorista Diogo Rosa apresenta o seu espetáculo de comédia "Tentando Ser Fofo". Horário: a partir das 19h30. Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Sympla.
Especial
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O evento terá sala de cinema e música. O cantor Thi vai trazer pagopop, gênero que mistura o pop, o pagode, o axé e o sertanejo. Horário: 19h. Onde: Pontal do Ipiranga, Linhares. Avenida das Luas, próximo ao palco principal, em frente às cabanas da praia. Gratuito.
Circo Portugal Internacional
Espetáculo de circo com carro que se transforma em robô, homem-bala, globo da morte, mágicas e muito mais. Data: até 2 de fevereiro. Endereço: em Muquiçaba, Guarapari, na Arena Premium em frente ao Sesc. Ingressos: a partir de R$30, à venda no site da Q2 Ingressos.
Feira de Antiguidades da Rua da Lama
Feira com peças raras e relíquias. Horário: 9h às 16h. Endereço: Rua da Lama, Jardim da Penha.
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes
Festa com com atrações musicais, feira gastronômica com comidas típicas, artesanato e procissão marítima dos pescadores. Data: até 02 de fevereiro. Local: Rua Nossa Sra. dos Navegantes, Ponta da Fruta, Vila Velha. Gratuito.
Canela Verde Cultura e Arte
Apresentações de Caju, Lambuza e Melton Sello, flash tattoos, roupas de brechó, produtos e cosméticos naturais. Onde: Rua Castelo Branco, 1491, Centro de Vila Velha. Horário: A partir das 16h. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Sympla.
Festas e baladas
Bloco SambaJu + DJ ReLima
Axé, Samba e Brasilidades com um clima de carnaval. Horário: 16h. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Zigtickets. Endereço: Brizz, na rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Roda de SambaJr + Sem Medida
Roda de Samba no Encontro da Ilha. Horário: 17h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória
TBT Embrazado
Festa com diversos DJs. Horário: 17h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória.
Baixô Pressão
Festa com Karolla, sheep, Asiat, Thainan, Cybertrans e Cuxa. Horário: 22h. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. Endereço: A Selva, rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória
Embraza Garden
Festa com Luuh, Pratti, Jess e Perotz. Horário: 23h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Garden, Avenida Champagnat, 620, Centro, Vila Velha.
Verão Mex
Festa com pagode do Art Samba, DJ Agui e DJ Big (eletrônico e funk). Horário: 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Mex Guarapari, rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Hot Hits
Festa com hits e especial The Weeknd. Com Menário, Thainan, Wallace e Ysa no Bolt. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Ensaios do Flu
Festa com Pop BR, funk, axé e Anitta Hits. Horário: 22h. Entrada: R$ 40. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Pré-Carnaval
Festa com vários DJs. Horário: a partir das 17h. Endereço: No Barlavento. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Roda do Mãe Joana
Festa de samba com Samba Jr. e D'Moleque. Endereço: Mãe Joana Serra. Rodovia ES-010, 3641, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Zigtickets.
Sambar I Love
Samba no Gordinho Sambão. Horário: 21h. Ingressos: entrada gratuita até 23h. Local: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Samba e pagode no Gordinho Praia do Canto. Horário: 20h. Ingressos: entrada gratuita até 21h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Épico Beach Bar
Apresentação ao vivo de Gabz e Pri Spamer. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
Apresentação ao vivo de Leley. Horário: das 11h às 2h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
MPB e Internacional
MPB e Bossa com Ronnie Silveira na A Oca. Horário: 19h30. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Hells Bells Pub
Apresentação de Cadu Caruzo. Horário: 15h. Local: Hells Bells Pub. Rua Joaquim Lírio, 250.
Pub 426
Apresentação ao vivo com Fixer no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupos Três Elementos
Samba com o Grupos Três Elementos no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Pop & Brasilidade na Curva
Apresentação de Pop & Brasilidade na Curva ao vivo, com Anderson Ventura, no Clericot Café. Horário: 17h às 21h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: de 13h às 22h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
OlharES sobre o Ziraldo
Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de 10h às 20h. Entrada: gratuita. Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. . Local: Pousada VilaZinha, Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
56ª Game Master
56ª edição do festival acompanhada de diversos títulos de jogos de tabuleiro e de cartas. Horário: 9h às 19h. Onde: Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Gratuito.
Casa Pig e Park Aranha
Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: de 10h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: das 10h às 22h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Ingressos: a partir de R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: de 10h as 22h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: de 10h às 22h. Valor: a partir de R$ 50. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Moxuara Kids: Um Espetáculo de Férias
Teatro infantil com o espetáculo “A Princesa Congelante” e encontro com os personagens. Horário: sessões às 15h e 17h Local: Varanda da Praça de Alimentação, no Shopping Moxuara. Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla.
Feira de Adoção
Adoção de Pet. Data: sábado (1º) Horário: de 12h às 18h Local: Shopping Moxuara. Gratuito.
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