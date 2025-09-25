Editorias do Site
Mostra de cinema, Festival BTS e stand up animam a quinta (25) no ES

E não para por aí! Dia ainda conta com Roda de Expressão Oral, exposição no Palácio Anchieta e música ao vivo

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:00

Especial

  • Roda de Expressão Oral

    O Grupo Árvore promove nesta quinta (25) e sábado (27) duas edições da Roda de Expressão Oral com escritoras capixabas. Tema: "A fantasia como forma de imaginar futuros" Uma conversa sobre literatura e cinema fantástico, especialmente histórias decoloniais e afrofuturistas, e como essas visões podem extrapolar a fantasia para pensar a organização da sociedade. Ingressos: Gratuito (vagas limitadas).  Horário: a partir das 19h. Local: Árvore Casa das Artes. Endereço: Rua Padre Nóbrega, 193, Centro de Vitória.

  • Noite de Testes

    Noite de Testes do Joker Comedy Bar, com os humoristas Hebert Cruz, Natan Yaveh e Cabo Magnoni, além dos residentes Ton Nascimento e Roberto Carlos e apresentação de Sandro Men. Horário: abertura da casa às 20h e início do show às 21h. Ingressos: entrada gratuita, com retirada antecipada. Promoção de chope Vikings a R$ 5. Local: Joker Comedy Bar – Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Classificação: 18 anos; menores acompanhados por responsável.

Festa e baladas

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Terra Brasiles

    Tributo The Beatles por Jazz Orquestra. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

Música ao vivo em barzinho

  • Clericot Cafe

    Jazz na Curva

    Jazz na Curva com Márcia & Victor. Horário: das 17h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

  • Fachada do Pub426

    Cadu Caruzo

    Show com Cadu Caruzo. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Cinema

  • Mostra Sesc de Cinema – Panorama Nacional e Infantojuvenil

    8ª Mostra Sesc de Cinema, com exibição de filmes nacionais e infantojuvenis. Data: de quarta (24) a sexta (26). Horário: 13h, 15h, 17h e 19h. Ingressos: gratuitos, disponíveis na plataforma Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h). Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

  • Festival BTS Movie Weeks

    Festival BTS Movie Weeks com exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Sombra do Tempo

    Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: abertura na sexta-feira (26), às 19h. Ingressos: gratuito. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.

Diversão

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Exposição O Fantástico Mundo Marinho

    Exposição inédita com animais marinhos gigantes robotizados. Data: até 19 de outubro. Horário: durante o funcionamento do shopping. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, Vila Velha. 

