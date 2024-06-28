Bonde do Forró, MC PH e Crias.Lab agitam a sexta (28) no Espírito Santo; agenda

Shows
MC PH
A partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/geral), R$ 80 (inteira/geral), R$ 90 (meia/brava zone) e R$ 180 (inteira/brava zone), à venda no site da Zigtickets.
Bero Faz a Festa
A partir das 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/área vip), R$ 100 (inteira/área vip), R$ 150 (meia/backstage) e R$ 300 (inteira/backstage), à venda no site da Zigtickets.
Rock Story - Na Infinity
Com Dona Fran e Sheep & Parafina, a partir das 20h, no Infinity Music Hall. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira/pista) e R$ 60 (inteira/área vip), à venda no site da Zigtickets.
DM Experience
Banda DM Experience tributo ao Depeche Mode, a partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 103,50 (pista) e R$ 690 (mesas), à venda no site da Blueticket.
96ª Festa de São Pedro
Na sexta, a partir das 18h30 e contará com shows de Casaca (19h) e Juliana & Bonde do Forró (21h), na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Evento gratuito.
Festa de Cachoeiro 2024
A partir das 18h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Na sexta, com Show de Rodeio (19h30), Show do grupo Samba pra Todos (22h) e Dilsinho (23h50). Evento gratuito.
Teatro
Espetáculo "Nara"
28 a 30 de junho (sexta a domingo, às 20h) e sessão extra no domingo (30) às 16h. Local: Teatro Universitário da UFES. Ingresso: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). Preço popular: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia). Vendas: No site da Sympla. Atividades extras: Bate-papo com o público: 29 de junho, após o espetáculo. Sessões com intérprete de libras: 30 de junho, às 16h e às 20h.
Especial
8½ Festa do Cinema Italiano
Até 3 de julho rola diversas sessões do cinema italiano contemporâneo com valor de meia-entrada do dia para todas as sessões do Festival. Na sexta, exibição de Il Boemo (14h), Ainda Temos o Amanhã (16h30) e O Sequestro do Papa (18h40). Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória.
Festa de São Pedro 2024
Anchieta promove entre os dias 25 e 30 de junho a tradicional Festa de São Pedro. Este ano, devido às obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento acontece na Praia Central de Anchieta. Na sexta, Show Banda Som Povo (21h) e Show Musical Prateado (23h30). Gratuito.
Crias.Lab
Na sexta a partir das 17h30, com apresentações de DJ Gegeo (17h30), Cine.Crias - Mostra Capixaba de Curtas-Metragens (18h), e Baile da Nega (22h). Na Quadra da MUG - R. Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada franca.
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
103ª Assembleia da Convenção Batista do Espírito Santo
De 27 a 30 de junho, com shows e pregações. Na sexta, com show de Novo Som, a partir das 19h, na Primeira Igreja Batista de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595 - Centro, Vitória. Aberto ao público geral.
Arraiá do Shopping Boulevard da Praia
Na sexta-feira (28), o arraiá segue com a feira de artesanato, quadrilha estilizada, barraquinhas de comidas típicas. Para animar a festa, presença do sanfoneiro Jardel. Das 13h às 18h, no Shopping Boulevard da Praia, Av. Nossa Sra. da Penha, 356 - Praia do Canto.
Música ao vivo em barzinho
Sexta Blues, Jazz & Bossa
Com Leo Machado e Ivan Zilok, a partir das 19h, no A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock em Dobro
Com Saulo Simonassi & 027, no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba raiz e Pagode Clássico 90's
Com Quarteto Raiz, no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Brasilidades e Tecnobrega
Com Borabaez na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jazz Quinteto
Com Kanna Iya, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 (a partir das 19h30). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
I Am the Samba
Com Samba Jr e Expresso do Samba no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Baladas e festas
Pulse Arraiá Eletrônico
Com Jeff Ueda, King Bass, Mahat, Castrequini B2B Shell Valak, e Juicce, a partir das 22h, no Oásis Beach Club - Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/pista) e R$ 100 (meia/área vip), à venda no site da Zigtickets.
Forró Xiado - Encontro da Ilha
A partir das 20h, no Quiosque 14. Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Pride Bolt
Com Cybertrans, Brisa, Luna Ross e Jxxse, no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 15 (revertidos em doações). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Pride
Com Lunnão, Sofi, Bianca Grant, Priklinha e Jexxca, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 15 (revertidos em doações). Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Olho no Gato Generation
Com Madson, Vinnie Tosta, Ananda Meneghel e Asiat, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no link da bio do Instagram de A Selva.
Sextou do Barla
Com Laura Murad, Anderson Baduh, Jotta F e Alex Bonno no Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista). Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
São Trovão
Quadrilha Tropical, a partir das 23h, no The Box. Entrada gratuita até 00h, após R$ 15 ou R$ 30 convertido em consumação. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Wave Goth 80's
Com Angel, Cissa e Belloti, no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita se vestir preto. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
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