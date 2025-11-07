Macucos, Mateus Solano e chegada do Papai Noel são programas desta sexta (7) no ES

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:00
Com Departamento, Gabe, Giu, Simon Not Simon, Tato e Vinter. Horário: a partir das 22h. Local: Cafe de La Musique Vila Velha. Endereço: Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 80, pelo site meubilhete.
Espetáculo com Mateus Solano, que retrata os figurante em todos os segmentos da sociedade. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 19,80, pelo sympla.
Obra inédita com 15 partituras, tablaturas e cifras inspiradas nos temas tradicionais do congo capixaba. Com workshow e sessão de autógrafos. Horário: 9h30. Local: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Endereço: R. São Gonçalo, 23 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Chegada do Papai Noel e inauguração da decoração Natal para Todos. Horário: a partir das 18h30. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita, com cadastro pelo Sá App.
Concertos e espetácvulos com a estreia mundial da ópera A profissão da Senhora Warren. Horário: 20h. Local: Teatro Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória. Entrada: gratuita
Com show de Macucos e Chapéu de Palha, apresentações musicais e feira. Horário: das 10h às 20h. Local: Campus da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Escritora Lilian Meneguci, um dos principais nomes da literatura infantil e juyvenil do Espírito Santo, participa do bate-papo “Literatura e Infâncias: a família como afeto literário", ao lado da escritora Joana Herkenhoff. Horário: 19h. Local: Sesc Colatina. Endereço: R. Clotildes Guimarães Tozi, 100 - Centro, Colatina. Entrada: gratuita.
Com cerveja artesanal, gastronomia e música com Wallace Aguiar, Richard Viana e Milla e Mirella Moreira. Horário: a partir das 18h. Local: estacionamento da antiga Santa Zita, Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha, Viana. Entrada: gratuita.
Chorinho com Carne de Gato. Horário: a partir das 18h. Local: Sede do Instiruto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha - Vitória. Entrada: gratuita.
Com banda Trilha. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Luiza Dutra. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Música com o grupo 3 elementos. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Yuri Guijansque e Saulo Santos. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Lançamento EP Sounds Of Journey + DJ Relima. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20, a partir das 19h.
Com Andin Soares, Michel Curtição e Romarin. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Com John Failly, Gabriel Pratti, Belucio, Peteres e Lukão. Horário: a partir das 20h. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Espetáculo que combina teatro, artes visuais, música e videoarte. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo sympla.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: Até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Mostra do artista paulista Laerte Ramos, com 50 obras inéditas entre tapeçarias, esculturas, pinturas-objeto e experimentações gráficas que exploram as tensões entre matéria e imagem, artesanato e tecnologia Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de balões – R$ 5. Voo de balão com óculos de realidade virtual – R$ 10. Pacote carrossel + voo de balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
