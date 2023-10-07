Ludmilla, Fundo de Quintal e Poze do Rodo agitam o sábado (7) no ES; agenda

Shows
Numanice
Com Ludmilla. A partir das 15h na Praça do Papa. Ingressos: R$140 (pista - meia social/estudante - 6º lote), R$ 280 (pista - meia inteira - 6º lote), R$ 260 (Frontstage - meia social/estudante - 7º lote), R$ 520 (Frontstage - inteira - 7º lote), R$ 720 ( open bar - 7º lote), à venda no site do Sympla.
RAP SANSATIONS
Com MC Poze do Rodo. A partir das 22h no Country Ville. Av. Expedito Garcia, 197, Campo Grande - Cariacica/ES. Ingressos: R$ 150 (inteira open bar - 3º lote), R$ 140 (inteira vip - 3º lote) e R$ 70 (meia vip - 3º lote), R$ 170 (inteira open bar + copo - 3º Lote), R$ 180 ( inteira vip + copo - 3º lote) e R$ 90 (meia vip + copo - 3º lote), à venda no site Brasil Tickets.
Boteco do Quintal
Com o grupo grupo Fundo de Quintal. A partir das 15h, no Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 120 (meia duplo - 2º lote) e R$ 70 (meia individual - 2º Lote), à venda no site Zig.tickets.
Festivais
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Até domingo (8), acontece o segundo fim de semana do festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e pela música. A programação começa às 12h. Entre os destaques está Os Germanos , Pedra no Rim e Sandami (Sambô). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Ingressos: R$ 50 (inteira/lote1) e R$ 25 (meia/lote 1).
Nano Vianna 20 Anos
Para comemorar os 20 anos de carreira, Nano Viana se apresenta com os convidados Paulinho Moska, Cebola, Amaro Lima e Chico Chagas. A partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Mostra Sesc Música
Show de Monique Rocha, às 19h30 e apresentação da banda Gastação Infinita, às 20h40. No Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 ( conveniado) e R$ 10 (meia), à venda no site Sesc Gloria.
Festival Botecando Iriri
O evento conta com aulas-show, apresentações musicais e petiscos. A programação inicia às 11h e, às 13h, conta com show de Paulinho Bolzan. Na praça de eventos da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festa do Café de Alegre
Evento com gastronomia e atrações musicais. A programação começa às 16h30, e entre os destaques está o show de Vinicius Terra e Forró Numa Boa. Na praça central de Alegre. Entrada gratuita.
Roda de Boteco de Colatina
Até 11 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
46º Festival da Polenta
O evento conta com atrações artísticas e musicais, além de comidas típicas e o tradicional tombo da polenta. A programação é dividida em dois momentos: das 9h às 17h, com destaque para o Tombo da Polenta , e das 20h às 2h30, com destaque para o show de Fernando e Sorocaba. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman - Av. Pedro Minete, 59 -Ingressos: R$ 20 (sábados/ inteira / das 9h às 17h); R$ 80 (sábados / inteira / após às 20h), à venda no site Tiketo.
Oktoberfest de Linhares
Festival com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas e pela música. A programação começa às 16h. Entre os destaques está o show de Vinicius Ayres e banda. No Center Norte Conceição – Rua Governador Florentino Ávidos, 80 - Nossa Senhora da Conceição, Linhares. Entrada gratuita.
Baladas
Baile do Tédson
Com os Dj's Residente, MC Bimbão, Tédison e Brô. A partir das 21h, no Parque de Exposições de Alegre. Ingressos: R$ 20 (inteira - 1º lote), à venda no site Zig.tickets.
Scandalo Party
Com os Dj’s Luka, Giselle, Dodo, Jotta e Anderson. A partir das 23h, na Pink Elephant, R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65 - Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista - meia) R$ 60 (pista - inteira) R$ 100 (vip - meia) R$ 200 (vip - inteira), à venda no site Zig.tickets.
Vai rolar pagode
Com Kaso Marcado e DJ Zonta. A partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda no site Zig.tickets.
After Numanice
Com os Dj’s Luuh, Leqsamba, Koreia e Alan Venturin. A partir das 21h, no Embrazado, Joaquim Lírio - Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (meia) R$ 60 (inteira), à venda no site Zig.tickets.
Wanted
Com Higino e Gabriel, João Paulo Araújo e Felipe Brava. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Pagode & Cia
Com Dj Guilherme. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h. Após, R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip).
Dano Sarrada
Com Dj's Asiat, JXXSE, Seggie, Cybertrans e Ale. A partir das 22h, na Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha. Ingressos: R$ 40.
Blu-Ray
Festa com hits dos anos 2000. A partir das 23h, na Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha - ES. Ingressos: 50 primeiras pagam R$20, após R$30.
Proibidona
Com Dj Lari, Pappi, Mia Bravim e MK. A partir das 23h, no Lama Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25.
Copão Fest
Com DJs Rhyan A7X, Lollo.Punk, Luna Ross, Nunnyh, Isa e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 445 Jardim Camburi. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista); R$ 20 (sem nome na lista até 0h); R$ 25 (sem nome na lista após 0h).
Jackson's Pub
Com karaokê e banda Lady Steel. A partir das 19h, no Jacson's Pub - R. Aquino de Araújo, 180 - Loja 01 - Praia da Costa, Vila Velha. Valores não informados.
Wave Goth 80's
Com Parasite Kiss Cover e Dj Led Russo, Angell, Cissa, Beloti. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: os 50 primeiros não pagam, após R$ 20 (até 0h).
Música ao vivo em barzinho
Bday Davi
Com Pagode do Adame. A partir das 19h, no Resenha do Davi - R. Itaperuna - Piúma. Ingressos: R$ 50 (pista - 3º lote), à venda no site Zig.tickets.
Art Samba Convida
Com Art Samba e Pagode o Adame. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro, Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20 (pista meia - 1º lote) , R$ 40 (pista inteira - 1º lote), R$ 50 (camarote meia - 1º lote), R$ 100 (camarote inteira - 1º lote), à venda no site Zig.tickets.
Samba e MPB
Com Lua e banda. A partir das 20h, no Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154 - Centro. Couvert não informado.
Repique Samba Lounge
Nova casa de samba na Praia de Camburi. Às 13h30 e 20h, Samba da Casa no térreo. A partir das 16h, Dos Santos e Pedala Samba no terraço. Ingressos: R$ 12 (couvert para o samba de 13h30); R$ 15 (couvert para o samba de 20h) e R$ 30 (para o samba no terraço). Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Praia de Camburi, Vitória.
Boteco Boa Praça Vitória
Com Samba Diverso, às 14h, e João de Paula, às 20h. Couvert: R$ 11,90. Boteco Boa Praça - . Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória.
Teatro e Cinema
60 Dias de Neblina
Aborda com humor e leveza as alegrias e as descobertas de uma mãe de primeira viagem. Às 20h, no Teatro Universitário (Ufes) - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.. INGRESSOS: Térreo Setor A e B, R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Mezanino, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Clientes Unimed Vitória têm 50% de desconto em cima do preço de inteira, até dois ingressos por cliente. À venda no site Sympla ou na bilheteria do Teatro Universitário.
Planeta Fantástico
O filme é uma parceria do Centro Cultural Sesc Glória com a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français. Com sessão às 18h20. Ingressos pelo site e bilheteria do Sesc Glória.
Athleticus
O filme é uma parceria do Centro Cultural Sesc Glória com a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français. Com sessão às 14h20. Ingressos pelo site e bilheteria do Sesc Glória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. Aberto ao público até 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Entrada gratuita.