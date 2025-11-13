Lançamento de livro, show de Geriatricus e festival em Piúma nesta quinta (13) no ES

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:00
Lançamento do livro “Ooparts”, de Bernadette Lyra — reunião inédita de quatro livros de contos esgotados da escritora capixaba, publicados entre 1981 e 2009. A obra revisita fases distintas de sua trajetória, misturando realidade, sonho e fantasia em uma escrita marcada pela delicadeza e pela força da imaginação. O evento contará com bate-papo mediado pelo pesquisador Vitor Cei. Horário: 19h. Local: Casa Cousa / Livraria Catraia. Endereço: Rua Duque de Caxias, 121, Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com o livro à venda por R$ 63 (promocional de lançamento).
Canção de Douglas Richa, que celebra todas as formas de amor, com arranjos que misturam pop e rock, influências de Creed, Goo Goo Dolls e Barão Vermelho. Horário: 18h (Nano Vianna) e 20h30 (Douglas Richa). Local: Hells Bells. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita, com couvert opcional.
Com opções gastronômicas, programação musical e artesanato. Show das bandas Mofo e Casaca. Até domingo. Horário: a partir das 17h. Local: Praça Dona Carmem, em frente à nova orla da cidade. Entrada: gratuita.
O espírito natalino vai tomar conta do município com o início do Natal Encantos de Viana – A Luz que Une a Cidade. Haverá a chegada do Papai Noel, neve artificial, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de uma atmosfera repleta de magia para toda a família. Horário: 19h. Local: Marcílio de Noronha, na Praça do É Pra Já.
Coma banda 90 & tal. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Show de rock pop dos anos 80 e 90 com a banda Geriatricus, que se apresenta com caracterização cômica de idosos e repertório de sucessos nacionais e internacionais. Horário: abertura às 19h30 e início às 20h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Aeroporto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 80, pelo blueticket.
Set com pop, funk, hits 2000 e remixes. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 00h.
Com Márcia e Victor. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Apresentam "Salve os mestres da MPB". Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Música ao vivo com Brasil Pandeiro. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Picnic Dogs cantando os hits dos anos 80. Horário: a partir das 21h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Pele Morena e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
No especial Fundo de Quintal. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert não informado.
Com Douglas Richa na voz e violão. Horário: a partir das 18h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Noite de humor: é só chegar e fazer o público rir. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
