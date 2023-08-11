Lagum, Jota Quest e João Neto e Frederico agitam a sexta (11) no ES; agenda

Shows
Lagum
A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 95 (pista meia), R$ 150 (pista solidária) e R$ 190 (pista inteira), à venda no site da Super Ticket.
Caos!
Com Mc Maneirinho, a partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Rock in Vix
Com Banda CPM22 e mais convidados, a partir das 21h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (pista privilège meia) e R$ 160 (superior privilège meia), à venda no site da Super Ticket.
Sunset da Advocacia
Com Jota Quest e André Lelis, a partir das 16h, no Ilha Buffet Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira. Ingressos à venda no site da Le Billet.
Festivais e diversão
21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante
De sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante. Na sexta, a partir das 19h30, com Rodeio e shows de Weliton Viana, João Neto e Frederico e Beijo com Mel. Ingressos: R$ 10, no site da On Ticket. Veja a matéria completa de HZ.
Puxadinho Moxuara
De quinta (10) a domingo (13), a partir das 17h, no Espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Na sexta, às 19h, show de Glauco. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
1ª Festival de Balonismo
De quinta (10) a domingo (13), no distrito de Laginha de Pancas, Noroeste do Espírito Santo. Na sexta, a partir das 6h, com primeiro e segundo voo competitivo, 1ª Carreata de Fogos e 1º Night Glow. Confira programação completa em matéria de HZ.
Cinema Para Todos
De quarta (9) a sábado (12), levando cinema de graça em uma carreta para bairros da Serra, com entrada franca. Na Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical. Na sexta, a partir das 8h com os filmes Viva a Vida é uma Festa, UP -Altas Aventuras, Pedro Coelho, A Bela e a Fera e Minha Mãe é uma Peça 3. Confira matéria completa em HZ.
11ª PomerFest
De 11 a 13 de agosto, na Av. Presidente Vargas e Av. Espírito Santo, Centro de Laginha, em Pancas. Na sexta, a partir das 18h, e conta com shows de André Violetti e Leandro & Tiago. Entrada gratuita. Confira matéria completa em HZ.
Feira Internacional de Artesanato e Decoração em Vitória
De sexta (11) a 20 de agosto. Diariamente, das 13h às 22h. No Estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 12. Mais informações: (27) 99228-1511/ 98115-6914. Confira a matéria completa em HZ.
Baladas e festas
Scandalo Party
Com Jv de Vila Velha, Koreia, Dj Lukão, Tibery, Andreson Baduh, Jotta F e Bimbão, a partir das 0h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 90 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
Danger Dye
Com Dj KN de Vila Velha, 2L de Vila Velha, FP do Campinho, JG Schmid, LSsex e Dj Tales, a partir das 20h, na Danger Eventos. Av. Luciano das Neves, 1754, Divino E Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (geral inteira), à venda no site da Super Ticket.
I Love Sexta
Com Reder Matos, Romulo Arantes, Primeira Classe e DJ Vinny, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Braba
Com Roscariano, Ashley Rexhaa, Diego Fiuza, Lara lestrange e Cristopher,a partir das 0h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Pagode do Regional
Regional da Nair, a partir das 19h, no Clube de Pesca. Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Forrózin
Com show da banda Coisa de Zé, Gustavo Pingo & Trio e Dj Bravim, a partir das 21h, no Bermudas Bar. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Emo X Goth
Com Djs EmoLaila, Rhyan A7x, Leow, Kalunga, Led Russo e Tuzzão, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, R$ 15 (até 0h) e R$ 25 (após 0h).
Farofada
Com Fernando Ds, Arthur Prates, Isa Faustini e Anita Mann, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Bota pra Quebrar
Com Lunnão, Tonico, Wallace e Paraguassu, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 100 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Kantaê
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita a noite toda.
Braba Festa
A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: R$ 20.
Música ao vivo
Karaokê Fashion Show
A partir das 20 horas, no Desemba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto. Entrada franca. Dose Dupla de chope até as 22h.
Misturadinho 360°
Com Pagolance e Pele Morena, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Especial Clara Nunes
Com Monique Rocha e Grupo, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Débora Fassarela, das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Masterplace Mall
Happy hour com Jeferson Passamani e Jardel Sanfoneiro, a partir das 18h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho. Entrada gratuita.
Jonathan Caputo
A partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.