Jesus Vida Verão, estreia do Circo Portugal e ensaios técnicos nesta sexta (7) no ES

Pré-carnaval
Ensaios técnicos no Sambão
O que é? Nesta sexta, se apresentam as escolas Independentes de São Torquato (20h30) e Andaraí (22h) no Sambão do Povo. Entrada gratuita. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
Shows
Jesus Vida Verão
O que é? O Jesus Vida Verão (JVV), um dos maiores eventos evangelísticos do Brasil chega a Vila Velha. Data: a 34ª edição acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Local: na Praia de Itapuã. Atrações: Eli Soares e Bruna Karla no dia 7, e, no encerramento, apresentações do grupo Theo Rubia e da renomada cantora Cassiane. Horário: início às 19h em todas as noites. Entrada gratuita.
Especial
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Cinema na praia nos dias 7 e 8 de fevereiro. Na sexta-feira (7), o público irá assistir a animação Tarsilinha, dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Horário: 19h. Onde: Praça Wilson Gomes. Guriri, São Mateus.
Afro Grito de Carnaval
O que? A festa do Bloco Afro Kizomba com aquela energia do Rolê AfrtoCêntrico. Horário: 20h30. Entrada: R$ 20 ( 1º lote) pelo site BrasilTicket. Endereço: Quadra da Imperatriz do Forte - Espaço Cultural “Robson Henrique”, Av. Vitória, 923, Forte São, Vitória.
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (sexta): Letal (Cover do Metallica), às 21h. Data: nos dias 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Cinema
4ª edição da Semana do Cinema
O que é? Os ingressos para as sessões de cinema estarão disponíveis por apenas R$ 10. Data: de 6 a 12 de fevereiro. Programação: confira o horário das sessões. Local: Cinemark Vitória, Cine Jardins, Cinemark Vila Velha, Kinoplex Vila Velha, CineSystem Vila Velha, Cine Araujo Serra, Cinepolis Moxuara, Cine Ritz Aracruz, Cine Ritz São Mateus, Cine Unimed.
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Selva-okê
O que é? Karaokê na A Selva. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Club Classics
O que é? Em comemoração ao Melhor Álbum de Dance/Eletrônica do Grammy, da nossa icônica Charli xcx, a Club Classic volta pra você ser MUITO BRAT na pista! Atrações: Isa Faustini, Cuxa, Titânia, Bravado. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Endereço: Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Praia Beat
O que é? Noite de funk com Brenin, Kn de VV, Belucio, Dodo, Diego Beats e Stanley no Embrazado. Horário: 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Ritmado
O que é? Balada a partir das 21h, no Barlavento. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Av Dante Michellini, Quiosque 1 - Mata da Praia, Vitória.
Dano Sarrada
O que é? Festa de Pop, remixes e batidas tropicais com Larux, Jr, Cris, arthur Prates e Faria. Horário: a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
O que é? Samba e pagode com Nesse Clima, Pagolife, Gustavo o Brabo, no Gordinho Sambão. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 23h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I am The Samba
O que é? Samba e pagode com Samba Jr. e Leozinho, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 21h. Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Arrasta Pé da Ilha
O que é? Forró com Nandinho Barros e Jorge do Rojão. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 30 até 23h (com nome na lista), R$ 40 até 00h (com nome na lista), R$ 50 (sem nome na lista). Local: Oásis Beach Club. Endereço: Praia de Camburi, número 3810 - K8 e K9.
All Black Bass
O que é? Festa de funk com Bernardo, Luna, MC Rogin do BF, Cariello, LD da Favelinha, Tonin e Luuh. Horário: 23h. Dress Code: Preto obrigatório. Ingressos (2° lote): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), pelo site Zig.Tickets. Local: Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Música ao vivo
Ivan e Matheus
O que é? Uma trilha sonora para todos os gostos! Ivan e Matheus fazem show no Master Music. Horário: 16h. Endereço: Masterplace Mall, Avenida Reta da Penha, Vitória.
522
O que é? Especial Rita Lee com 522 no Brizz. Horário: a partir das 19h. Couvert: R$ 15, a partir das 19h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Dako Fernandes canta samba raiz. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com Banda Trilh no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Denilson Denal
O que é? Samba com Denilson Denal no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Luiza Dutra
O que é? Apresentação ao vivo de MPB, com Luiza Dutra, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10 de fevereiro. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h. Sexta e sábado: 13h às 22h. Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Transitar o Tempo
O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: a partir das 18h30. Data: até 29 de março. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Celebrar os Sonhos e os Mistérios
O que é? Exposição comemorando uma década de carreira do artista Rick Rodrigues. Horário: 10h às 19h. Data: de 29 de janeiro a 14 de março. Visitação: segunda a sexta (exceto feriados). Local: OÁ Galeria - Av. César Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá - Vitória.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23 de fevereiro. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: Shopping Moxuara, piso L2, Cariacica.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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