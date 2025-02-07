Jesus Vida Verão, estreia do Circo Portugal e ensaios técnicos nesta sexta (7) no ES

O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10 de fevereiro. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h. Sexta e sábado: 13h às 22h. Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

