Gusttavo Lima, Festival de Forró de Itaúnas e Zé Geraldo agitam o sábado (20)

Shows
Buteco Despedida
Show do Gustavo Lima no Estádio Kleber Andrade a partir das 16h. Front: R$ 1000 (inteira), R$ 500 (meia). Camarote: R$ 500 (inteira), R$ 250 (meia). Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Passaporte Completo (Lote 2): R$ 780 (meia), R$ 390 (meia, meia literária, meia solidária). Noite especial (20/07 - 1° lote): R$ 180, R$ 90,00 (meia). Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Zé Geraldo
Com Zé Geraldo, Mariana Coelho, Du Jorge, Mirano Shuller, Thiago Arankan no Esquina da Cultura a partir das 19h. Gratuito. Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari.
Especial
Inverno Moto Fest
Apresentações musicais ao vivo, gastronomia, cervejarias. No Parque de Exposições de Santa Teresa a partir das 10h. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Festival de Cinema de Vitória
Abertura do Festival de Cinema de Vitória com homenagem para Suely Bispo, 13ª Mostra Foco Capixaba e 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas no Sesc Glória a partir das 19h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
3ª Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024)
160 expositores de diversos segmentos, incluindo gastronomia, agroindústrias, artesanato, agropecuária, móveis, materiais de construção, vestuário, programação cultural, além de atividades como arvorismo, alpinismo, passeio de pônei e ordenha manual de leite. Entrada gratuita. Data: de 18 a 21 de julho. Área de Eventos “Sanfonão”. ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo.
Festas e baladas
Hell Party
Festa gótica no Hells Bells Bar a partir das 20h às 2h. Ingressos antecipados: R$ 20 pelo Sympla. Ingressos na porta: R$ 25 (sujeitos à lotação da casa). Rua Joaquim Lyrio, 250, Praia do Canto.
Resenha Black Bom
Apresentação de dança e cias de dança do RJ, aulas de charme no Embrazado a partir das 20h. Ingressos (3° lote): R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Samba da 24
Clube do Samba, DJ Residente, Roda de samba aberta. Horário: de 15h as 22h. Entrada gratuita. Rua 24h, Centro de Vila Velha.
Baile Delas
Pop, funk, eletro no Fluente a partir das 22h. Ingressos: R$ 40 (vendas na bilheteria). Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Alibi
Funk, pop, latin pop na A Selva a partir das 22h. Entrada (2° lote): R$ 20. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Fiesta Combo Latino
Food trucks, DJ's e banda na Pracinha do BH em Jardim da Penha a partir das 19h. Rua Comissário Octavio Queiroz, 471, Jardim da Penha, Vitória.
Bota a Base
Bero, MC Tarapi, Cariello, Perotz, Edin, Mocin do SD e outros a partir das 22h, no Oásis Beach Club. Entrada: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia). Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Bayle + MDNSS
Com Killa, Karolla, Adame, Asiat, Phi, Tonico, Bravado e Luaa no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
DJ Tourco
DJ Tourco no Brizz a partir das 13h (entrada gratuita). Banda 522 e DJ Cabelo a partir das 17h (Ingressos: R$ 15 pelo site Zig.tickets). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Pagolife
Pagolife, Maycon Sarmento, Sem Medida no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Choppsamba
Choppsamba e freelancer no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita até 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Roda de Samba Jr
Roda de samba com Samba Jr e Sem Medida a partir das 17h. Inteira: R$ 60. Meia: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 4047, Jardim da Penha, Vitória.
Eufaria
Com Izzy, Chaina, Capivara, Luna Ross, Tuzzão, Vinicy no The Box a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros grátis, após R$ 15 de entrada ou R$ 30 revertido em consumação. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Teatro
Radojka
Sinopse: Com humor cáustico, a peça acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico. Data: 19, 20 e 21 de julho. Horário: 19(20h), 20 (20h), 21 (19h). Ingressos: AB Inteira: R$ 120. AB Meia: R$ 60. Mezanino Inteira: R$ 42. Mezanino Meia: R$ 21. Local: Teatro Universitário, Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Férias Espetaculares
Teatro o "O Pequeno Príncipe". Retirada de ingressos via site do Shopping Mestre Álvaro. Gratuito. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2
Férias Montserrat
Teatro das Princesas no Shopping Montserrat. Horário: das 14h às 17h. Ingressos gratuitos devem ser retirados pelo Sympla. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo Leão Magno na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa a partir das 13h. Gratuito. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Back To The Past
Com Back To The Past no Pub 426 a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Babell Trio
Babell Trio toca samba, bossa e MPB na A Oca a partir das 12h. Mais tarde, às 19h, blues, jazz e bossa com Leo Machado e Ivan Zilok. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Quarteto Raiz
Com Bruno Parmejame, Josué Ramos, Dako Fernandes e Selem no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Ada Koffi
Música Afrobrasileira com Ada Koffi na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
POP & Brasilidades na Curva
Com Eliahu Lion no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Na Conta do Abreu
Com Pagode do Abreu, D'Bem com a Vida e DJ Ryan no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30 (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Sabor com Arte
Com Samba Sim Violência e feijoada no restaurante Sabor com Arte a partir das 12h. Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Centro, Vitória.
Exposições
Exposição SmartZoo
Exposição inédita e gratuita com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Foto no elefante: R$ 30. Safari com realidade virtual: R$ 25. Visitação gratuita. Data: de 2 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Folhear - Vitória
Folhear - Vitória Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: oficina de cachorrinho, hora da dança, pula-pula e cantinho do bebê. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex
Férias no SV
Programação especial de férias do Shopping Vitória. Para participar das atividades é necessário baixar o aplicativo do Shopping Vitória, disponível na loja de aplicativos do celular, fazer o cadastro e selecionar a oficina que deseja participar, consulte o regulamento aqui. Programação (sexta): 14h às 16h - Oficina de Cavalinho de Espaguete 16h às 17h - Brinquedos Antigos 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Encontro com os animais da fazenda (Pintinho, Vaca, Cavalo e Ovelha) 20/07 – Sábado 14h às 16h - Oficina de Pintura em Tela 16h às 17h - Gincana 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Show de mágica. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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