Grupo LeqSamba agita sexta-feira (04) no ES; veja agenda

Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
Com O Melhor do Pop. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Shows e Festas
Chama - Ressaca de Carnaval
Com LeqSamba, Dj Koreia, Gabriel Pratti, Cariello, Dodo e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site superticket.com.br.
Mask Party
Com Dj Rafael Arcanjo, Dj Madson, Dj Little Paiva e Dj Yago. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (inteira), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27)99872-6060.
Sextinha
Com Magro, Freelance, Laion e Nesse Clima. A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.
SEXTA
Com Gustavo Venturini e Dj Brunnin. No Hangar Gastrobar, Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (sem entrada na lista).
VV City Trap House
Com Salvador da Ruma (SP), Dudu MC, Jv de Vila Velha, Gustavo Brabo, Gabriel Pratti, Nikao, Dj Navi e Dj Hs Du Bm. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (inteira/ lote 2), à venda no site bilheto.com.br. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente Culture Hits
Especial Long Set com Paulo Messa. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br.
Game Over
Com Cimá, King Bass, Jess, Jeff Ueda e mais. A partir das 22h, na Woods. Nomes na lista pelo telefone 99924-1617. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Freaky Friday
Festa com funk, trap e pop. A partir das 22h, na Bolt. Ingressos: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Pagode da Fazendinha
Com D'Bem com a Vida, Pagode & Cia, Samba Jr. e DJ Fabricio V. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Ingressos: R$ 20; mulheres entram de graça até 23h30. Rod. Serafim Derenzi, 2250, bairro Grande Vitória, Vitória. Informações: 99930-0312.
Elaine Rowena e Gerlin Jr
A dupla apresenta o projeto "Nosso Duo", com clássicos do jazz, blues e bossa. A partir das 21h, no 244 Club. Couvert: R$ 30. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: 99505-0244.
Nando e Michel
Além da dupla, o DJ Leandro Netto é atração a partir das 23h, no Santo Cupido. Ingressos: R$ 30 (nome na lista), no site pensanoevento.com.br. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 98170-7651.
Música ao vivo em barzinho
Marsu Frontini
Rock Autoral Nacional e Internacional. A partir das 20h, na Hood Cervejaria. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha.
Laís Duarte
Variado. A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640 - Jardim Camburi, Vitória
Zé Felipe & Romário e Dj Paulinho
A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eudes Scherrer Souza, 887, Laranjeiras, Serra . Informações e reservas: 99235-7121 (WhatsApp) / 3065-7673 ou 3065-4941.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.