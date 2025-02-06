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Agenda cultural

Festival Ilha do Rock e ensaio de rua da MUG agitam a quinta (6) no ES

E é só o começo! O dia ainda conta com festas, música ao vivo, cinema gratuito, exposições e diversão em shoppings
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Especial

Ilha do Rock

O que é? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (quinta): Jackson Lima (20h). Data: nos dias 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

Jesus Vida Verão

O que é? O Jesus Vida Verão (JVV), um dos maiores eventos evangelísticos do Brasil chega a Vila Velha, nesta quinta-feira (6). Data: a 34ª edição acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Local: na Praia de Itapuã. Atrações: shows de F Hop Music e Canto das Igrejas no dia 6, Eli Soares e Bruna Karla no dia 7, e, no encerramento, apresentações do grupo Theo Rubia e da renomada cantora Cassiane. Horário: início às 19h em todas as noites.

Pré- carnaval

Ensaio de Rua da MUG

O que é? Ensaio de rua da Mocidade Unida da Glória (MUG). Data: quinta-feira, 6 de fevereiro. Horário: 19h30. Local: Praça Egno Siqueira (Pracinha do Meio), Glória, Vila Velha.

Festas e baladas

Misturadinho

O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Closy

O que é? Festa de pop e eletro, na Bolt. Atrações: Brenne, Tallyson, Luna Ross, Jr. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuita até 00h, após R$ 20 a noite toda. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Karaokê do Correria

O que é? Festa com karaokê, DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Entrada: gratuita. Endereço: Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.

Matita Perê

O que é? Festa de Bossa Nova, MPB e releituras no Brizz. Horário: a partir das 19h. Couvert: R$ 10, pessoas que chegarem às 18h não pagam. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Música ao vivo

Casa de Bamba

O que é? André Prando canta MPB e autorais. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Pub 426

O que é? Com Vinicus Ayres (rock) no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Jazz na Curva

O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Pimenta Carioca

O que é? Brasilidades com Ury, no Bar Pimenta Carioca. Horário: a partir das 18h30. Couvert: não divulgado. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.

Casa Caipora

O que é? Gabriel Rossoni e Victor cantam jazz e samba na Casa Caipora. Horário: 19h. Entrada: gratuita. Local: Casa Caipora - Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.

Motor Rockers

O que é? Especial Cassino do Casquinha + um set dançante imperdível com Betto Luck. Horário: a partir das 20h. Local: Motor Rockers - Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto.

Forrozinho na Curva

O que é? Forrozinho na Curva no Flammes. Horário: a partir das 18h. Entrada: não informado. Avenida José Miranda Machado, 487, Vitória.

Cinema

Sesc Glória

O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março de 2025 (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Semana do Cinema 2025

O que é? Os ingressos para as sessões de cinema do Cine Jardins, no Shopping Jardins, estarão disponíveis por apenas R$ 10. Data: de 6 a 12 de fevereiro. Local: Cine Jardins, Shopping Jardins, na Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Horários das sessões: disponíveis no site cinejardins.com.br.

Exposições

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Memória Fotográfica da Baía de Vitória

O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

A era da imagem analógica

O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

MarAmar

O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.

Exposição Transitar o Tempo

O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Celebrar os Sonhos e os Mistérios

O que é? Exposição comemorando uma década de carreira do artista Rick Rodrigues. Horário: 10h às 19h. Data: de 29 de janeiro a 14 de março de 2025. Visitação: segunda a sexta (exceto feriados). Local: OÁ Galeria - Avenida César Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá - Vitória.

Projeto Caiman

O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco

Exposição Sindibancários

O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.

Diversão

Casa Pig e Park Aranha

O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Chão é Lava

O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.

Circuito Galinha Pintadinha

O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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