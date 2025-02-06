Festival Ilha do Rock e ensaio de rua da MUG agitam a quinta (6) no ES

O que é? O Jesus Vida Verão (JVV), um dos maiores eventos evangelísticos do Brasil chega a Vila Velha, nesta quinta-feira (6). Data: a 34ª edição acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Local: na Praia de Itapuã. Atrações: shows de F Hop Music e Canto das Igrejas no dia 6, Eli Soares e Bruna Karla no dia 7, e, no encerramento, apresentações do grupo Theo Rubia e da renomada cantora Cassiane. Horário: início às 19h em todas as noites.