Festival de Teatro e espetáculo de Mel Lisboa sobre Rita Lee agitam o domingo (22)

34ª edição da Festa do Imigrante Italiano

Entre os dias 20 e 29 de junho, o município de Santa Teresa contará com missas, corridas e shows musicais. Os eventos ocorrem tanto no Parque de Exposições da cidade, na Rua Virgílio Germano Bassetti, quanto nas ruas do Centro. Programação (domingo): 8h - 14ª Corrida Dell’Imigrante, com largada no Parque de Exposições e retorno na fábrica de biscoitos Claids, 8h - 8ª Corridinha Dei Bambini, no Parque de Exposições, 10h - Missa do Imigrante Italiano, na Igreja Matriz.