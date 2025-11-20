Festival de Cinema Lusófono, Expo Afonso Cláudio e Ryu, The Runner nesta quinta (20)

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:00
Cinco dias de exibição de filmes, debates e atividades sobre a cultura e o audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrando também os 50 anos da independência dos países africanos lusófonos. Data: de 20 a 25 de novembro. Horário: Local: Sala 1A do prédio Cemuni V, campus de Goiabeiras, Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita e com acessibilidade.
Programação da Expo com recepção de animais, Prova dos Três Tambores, abertura do parque, Rodeio Show narrado por Gleydson Rodrigues e show de Dallas Country. Horário: recepção dos animais às 9h e atrações a partir das 18h; rodeio às 20h e show às 22h. Local: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Vale do Empoçado). Endereço: Afonso Cláudio. Entrada: gratuita.
Encerramento da Semana Afro Cultural com feirinha afro, exposição de trabalhos de alunos, mostra da artista Kotha Moreno, desfile Beleza Negra e concurso de trancista. Horário: feirinha das 10h às 22h; desfile às 18h; concurso às 19h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
Programação de abertura do Ulé Music Sessions com café da manhã coletivo, sets de DJs e sunset musical na Casa Hurley. Horário: das 8h às 22h. Local: Casa Hurley, Praia d’Ulé. Endereço: Rodovia do Sol, Km 38, Setiba, Guarapari. Entrada: ingressos individuais, day use ou passaporte pelo Sympla.
Ação itinerante da Editora Cousa com microfone aberto, mediação de Stel Miranda e distribuição gratuita de livros, dentro da Mostra Cultural do Dia da Consciência Negra. Horário: a partir das 19h. Local: Praça do bairro Niterói, em Piúma. Endereço: Praça do bairro Niterói, Piúma. Entrada: gratuita.
Abertura do Festival Orla da Cultura com feira gastronômica, cervejarias artesanais e shows de Elias Miúdo e Fabio Carvalho em alusão ao Dia da Consciência Negra. Horário: a partir das 18h. Local: Orla do Canal de Guarapari. Endereço: Orla do Canal, Centro, Guarapari. Entrada: gratuita.
Noite do Shaka Surf Festival com roda de conversa, filme de surf e apresentações de DJ Thiago Boss303 e DJ Luciano Pankada. Horário: a partir das 17h. Local: Setiba. Endereço: Setiba, Guarapari. Entrada: gratuita.
Barra Ateliê Artesanal e Industrial: feira cultural com peças em condições especiais, sample sale, itens com pequenos defeitos, além de DJ sets, venda de comida e bebida e participação de marcas convidadas como Luna Ross, Thômas, Jexxca e Madeusa e atração nacional com Ryu, The Runner. Horário: com sale das 10h às 18h e DJ set das 18h às 22h. Local: Barra Ateliê Artesanal e Industrial. Endereço: Avenida Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Samba no Brizz e DJ Zappie. Horário: a partir 18h. Couvert: R$ 20. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Com Saulo Simonassi e Dona Fran. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Márcia e Victor. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Samba de raiz com Luciano Furtado e Netinho. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. Entrada: couvert não informado.
Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits no Bolt. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 20. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
