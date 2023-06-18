Festivais e rodas de samba animam o domingo (18) no ES; agenda

No domingo, Sessão Retrospectiva de Curtas-Metragens- Sala Marien Calixte - Sesc Glória, a partir das 14h. Lançamento dos Curtas-Metragens do Laboratório de Formação em Cinema - Teatro Glória - Sesc Glória, a partir das 19h. Sessão Espírito Santo em Retrospectiva - Teatro Glória - Sesc Glória - Classificação Indicativa: 16 anos. Entrada franca, com retirada de ingresso uma hora antes da sessão, sujeito à lotação da sala, a partir das 19h.