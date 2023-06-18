Festivais e rodas de samba animam o domingo (18) no ES; agenda

Festivais
Viradão Gospel
O evento acontece das 18 horas deste sábado e até às 18 horas do domingo (18), sendo totalmente gratuito. Entre as atrações confirmadas estão Fernanda Brum, Bruna Karla, banda Khorus, Wesley Santos, Josimar Bianchi, Vanessa Reis, Ariely Palmeira, Thomas, Patrícia Cavaleri, Wecson, Pastor Raphael Abdalla e o grupo de dança Kadosh. Na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.
Festival de Quadrilhas de Cariacica
Concurso de quadrilhas, comidas típicas e shows, o evento acontece até o dia 18 de junho, em Cariacica. Rua Engenheiro José Himério - Jardim. América - Cariacica. Entrada gratuita.
Festival de Cinema de Vitória
No domingo, Sessão Retrospectiva de Curtas-Metragens- Sala Marien Calixte - Sesc Glória, a partir das 14h. Lançamento dos Curtas-Metragens do Laboratório de Formação em Cinema - Teatro Glória - Sesc Glória, a partir das 19h. Sessão Espírito Santo em Retrospectiva - Teatro Glória - Sesc Glória - Classificação Indicativa: 16 anos. Entrada franca, com retirada de ingresso uma hora antes da sessão, sujeito à lotação da sala, a partir das 19h.
Música ao vivo e pagode
Domingão da Boa
Com Dj Japa, Monia, Ph Dias, Breno e Bernardo, D'Bem com a vida, Matheus Lv e Dj Leo Pereira. A partir das 15h, no Quintal da Boa - Av. Antônio Teixeira de Almeida - Bubú, Cariacica. Ingressos: R$ 60 (vip lounge) e R$ 25 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Pagode da Praia Convida
Com o grupo Pagode da Praia e participações de Pagolife e Grupo Balançou e DJ Junior Ceara. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Gordinho Praia do Canto
Com Frazão. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Gordinho Cachoeiro
Com Herlon e Glauco. A partir das 16h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 19h.
FeijucaBlues
A partir das 14h, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Para a criançada
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: Caça ao tesouro, Circuito do mar, Oficina chapéu de pirata, Cantinho do bebê e Pula-pula. Das 17h às 20h, na Pracinha do Praia, piso L1, no Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Tarde Encantada
Teatro Piratas na ilha do tesouro perdido. Sessões às 15h e 16h, no piso L3, do Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Inscrições no site do Shopping Praia da Costa.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos: Meia-entrada 50 minutos: R$ 59,90. 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos. Ingresso PCD + Adulto cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horários: domingos e feriados, de 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). -Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Diversão no Mestre
Oficina temática de festa junina e pescaria. No Shopping Mestre Álvaro, Piso L2. A partir das 15h. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Recreação infantil com teatro de fantoches. Horário: de 16h às 18h Local: Shopping Moxuara, Praça de Alimentação. Gratuito.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração de uma das personagens de desenho mais famosas, a partir das 12h, na Praça Central do Shopping Vitória. Ingresso: R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Festivais e exposições
Museu Vivo da Barra do Jucu
Congo no Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu, a partir das 15h show da banda Tambor Jacarenema. Praia do Barrão, em frente aos Restaurantes Casa Di Mar e Farol.
Mostra Projeto Neon
Exposição com 12 obras, sendo quatro inéditas, do artista Hid Saib. A mostra é gratuita e aberta ao público, entre os dias 15 de junho a 30 de julho. No Shopping Jardins, em Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3314-5000.