Femusquim, lançamento de Aline Maria e pagode com Glauco agitam a quinta no ES

Dia ainda tem Marcos Bifão cantando Seu Jorge, exposições e diversas opções natalinas

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:00

Especial Sesc Femusquim Com Choro da Ilha, reabertura da Praça Misael Pena e Dennise Pontes. Horário: a partir das 18h. Local: Praça Misael Pena, Centro de Vitória. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

Música ao vivo Projeto Ensaios Com o cantor Lets, cantando o repertório do seu álbum Esfera. Horário: 20h. Local: Espaço Thelema. Endereço: R. Graciano Neves, 90 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Jazz na Curva Com Márcia e Victor. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Aline Maria Lançamento do seu primeiro álbum solo, Bruta Flor. Horário: 20h. Local: Tetaro Virginia Tamanini, no Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada : a partir de R$ 13, pelo lets events ou na bilheteria do local.

Brizz Marcos Bifão canta Seu Jorge. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15, a partir das 19h.

Pagode do G! Com Glauco, Junto e Misturado, Samba Jr., Samba DM, DJ Belúcio e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.

Rock Delas Com Cadu Caruzo. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Acústico na Praia Com Douglas Richa. Horário: a partir das 18h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Resenha do Safa Pagode para pagodeiro, com participação de Romarinho. Horário: a partir das 17h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Teresa. Entrada: gratuita.

Closy Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 00h.

Motor Rockers Com The Analog kids, em um tributo ao Rush, e Pink Flames tocando Pink Floyd. Horário: a partir das 20h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Moderna Para sempre – Fotografia Modernista Brasileira Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Natal dos Balões Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias. Horário : segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita

Natal para Todos Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita

Natal Estação dos Sonhos Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

Noite de testes Pedro Brian e Sandro Men recebem Vinicius Daflon, Djavan Romão, Cabo Magnoni e John Tavares. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada pelo sympla.

