Bandinha animada percorre os corredores do shopping Praia da Costa com personagens natalinos e interação com o público. Horário: 16h. Local: nos corredores do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.
Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.
Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.
Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Árvore de oito metros de altura, estação com trenzinho, espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.
Festival gratuito à beira-mar que reúne shows musicais, feira de Natal, vila gastronômica, atividades esportivas, oficinas culturais e programação para toda a família. A programação acontece ao longo deste domingo (21), no balneário de Castelhanos, no fim do calçadão da praia, em Anchieta. Entrada gratuita.
Dezembro marca o início do ciclo dos festejos e das celebrações em homenagem a São Benedito, com as bandas de congo da Barra do Jucu. Neste domingo, se apresenta a banda do Mestre Alcides. Local: Barra do Jucu, Vila Velha - concentração na Rua Antenor Pinto Carneiro, em frente ao Atelier do artista Kleber Galvêas. Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita.
Programação cultural com shows musicais, gastronomia, artesanato e ações sociais no Bairro de Fátima. Local: Praça Libertadores da América. Rua Olívia Ludgero, Bairro de Fátima, Serra. Entrada gratuita.
Show de Tiee no projeto Tchau e Bença, com repertório de samba e pagode que marca a trajetória do cantor. Horário: a partir das 17h. Local: Tchau e Bença. Endereço: Rodovia ES-010, 2566, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: a partir de R$ 40.
Pagode. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 7 da Orla de Camburi, na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória. Entrada: R$ 30.
Samba e pagode. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Cover de Beatles com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita.
Espetáculo da companhia de dança afro-brasileira NegraÔ, que celebra a ancestralidade, o feminino sagrado e a força dos símbolos da cultura afro-brasileira por meio da dança. Horário: 20h. Local: Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
O evento marca o encerramento do 2º Ciclo de Formação em Flamenco da sala Baila com apresentações de dança e interpretação em Libras. Horário: 16h30. Local: Anfiteatro da Escola Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada gratuita (não é necessário retirar ingresso com antecedência).
As obras da exposição destacam temas como escassez de água, zonas mortas nos oceanos e efeitos de um modelo predatório de exploração ambiental. Visitação: das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes, na Pousada VilaZinha. Rua 23 de maio, 120, Prainha, Vila Velha.
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Visitação: das 10h às 16h. Em cartaz até 4 de janeiro. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Visitação: das 8h às 17h. Em cartaz até 27 de fevereiro. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingresso: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo do personagem Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingresso: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) - após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. Local: Praça central do Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
