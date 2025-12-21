Editorias do Site
Fincadas de mastro, rodas de samba e apresentação de flamenco neste domingo (21)

E não para por aí! Programação do dia conta ainda com especiais de Natal, música ao vivo e festival na praia

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:00

Natal

  • Parada Natalina

    Bandinha animada percorre os corredores do shopping Praia da Costa com personagens natalinos e interação com o público. Horário: 16h. Local: nos corredores do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.

  • Natal dos Balões

    Decoração de Natal com balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade de Vila Velha, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.

  • Natal Musical

    Decoração temática de Natal que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa e brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.

  • Natal para Todos

    Decoração natalina com foco na inclusão composta por árvore de 13 metros, tobogã de seis metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2, Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.

  • Natal Estação dos Sonhos

    Árvore de oito metros de altura, estação com trenzinho, espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. 

Especial

  • Vem Verão Castelhanos

    Festival gratuito à beira-mar que reúne shows musicais, feira de Natal, vila gastronômica, atividades esportivas, oficinas culturais e programação para toda a família. A programação acontece ao longo deste domingo (21), no balneário de Castelhanos, no fim do calçadão da praia, em Anchieta. Entrada gratuita.

  • Fincadas de mastro de São Benedito

    Dezembro marca o início do ciclo dos festejos e das celebrações em homenagem a São Benedito, com as bandas de congo da Barra do Jucu. Neste domingo, se apresenta a banda do Mestre Alcides. Local: Barra do Jucu, Vila Velha - concentração na Rua Antenor Pinto Carneiro, em frente ao Atelier do artista Kleber Galvêas. Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita.

  • Evento cultural no Bairro de Fátima

    Programação cultural com shows musicais, gastronomia, artesanato e ações sociais no Bairro de Fátima. Local: Praça Libertadores da América. Rua Olívia Ludgero, Bairro de Fátima, Serra. Entrada gratuita.

Show

  • Cantor Tiee

    Tiee

    Show de Tiee no projeto Tchau e Bença, com repertório de samba e pagode que marca a trajetória do cantor. Horário: a partir das 17h. Local: Tchau e Bença. Endereço: Rodovia ES-010, 2566, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada: a partir de R$ 40.

Música ao vivo

  • Grupo de samba Sambadm

    Sambadm, Deixa Fluir e d'Moleque

    Pagode. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 7 da Orla de Camburi, na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Choppsamba

    Samba e pagode. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

  • Fachada do Pub426

    Beatles na Calçada

    Cover de Beatles com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita.

Teatro e dança

  • Espetáculo Abebé

    Espetáculo da companhia de dança afro-brasileira NegraÔ, que celebra a ancestralidade, o feminino sagrado e a força dos símbolos da cultura afro-brasileira por meio da dança. Horário: 20h. Local: Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

  • Apresentação de flamenco da sala Baila

    O evento marca o encerramento do 2º Ciclo de Formação em Flamenco da sala Baila com apresentações de dança e interpretação em Libras. Horário: 16h30. Local: Anfiteatro da Escola Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro, Vitória. Entrada gratuita (não é necessário retirar ingresso com antecedência).

Exposições

  • A Vida Insiste

    As obras da exposição destacam temas como escassez de água, zonas mortas nos oceanos e efeitos de um modelo predatório de exploração ambiental. Visitação: das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes, na Pousada VilaZinha. Rua 23 de maio, 120, Prainha, Vila Velha.

  • Territórios Transplantados: a África que vive em nós

    A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Visitação: das 10h às 16h. Em cartaz até 4 de janeiro. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

  • Moderna Para Sempre – Fotografia

    Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Visitação: das 8h às 17h. Em cartaz até 27 de fevereiro. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingresso: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo do personagem Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingresso: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) - após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. Local: Praça central do Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas e horários ou cancelamento dos eventos.

