Domingo (6) com pagode, samba, teatro e stand up na Grande Vitória

Sitio do Pica Pau Amarelo

O teatro do sítio do pica-pau-amarelo vai encher de alegria os corações das crianças e dos adultos. Trazendo personagens clássicos da TV brasileira, a turma do sítio entrará numa grande brincadeira. O que será que a Cuca fez dessa vez? Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.