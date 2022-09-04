Domingo (4) tem Bruna da Viola, pagode e mais no ES; veja agenda

Festas e festivais
3ª Festa da Cana e do Mel
Com estandes de empreendedores de alimentação, artesanato e agroindústria, cervejarias artesanais, parque de diversões e shows. A partir das 18h, no Parque de Exposições de Viana. Av. Beira Rio, 353, Sta Terezinha, Viana. Às 14h, Chorinho Gigante pela Própria Natureza; 16h30, Azul (Grupo Árvore Casa das Artes); 20h, Bruna Viola; 21h30, Rickson Maioli. Entrada franca.
4ª Pommer Broud Fest
Com 16º Festival da Concertina, desfiles, danças, preparação do maior brote do mundo e shows gratuitos. A partir das 7h, café colonial; 8h, credenciamento para o Festival de Concertina; 9h, abertura do 16º Festival de Concertina; 11h, almoço para tocadores; 13, Daniele da Concertina; 14h, corte e degustação do maior brote do mundo; 15h, show com Saulo Holz; 17h, encerramento do Festival de Concertina; 18h, show com Raça Forrozeira. Entrada franca.
Festival Parque Aberto
A partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador. Com Espetáculo: Antes de Você Partir, de Marcelo Oliveira; Dança Contemporânea Apresentação de Cavaquinho, com Professor Deivid leal e Música Casaca Acústico. Entrada franca, com ingressos disponíveis no site Sympla.
Vamo! Edição da independência
Roda de Samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior, Pedro Schimidt e Gustavo O Brabo. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 19h.
Deixa Em Off
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Com Frazão, Felipe Brava, Raul e SambaSoul. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Pagode do Correria
Com Viralizou, Nandinho e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h, homens pagam R$ 20 (até 0h). Informações: (27) 99719-1342.
Samba da Praia
Com Herlon. A partir das 12h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo em barzinho
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor cental/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Exposição do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil
Exposição tem viaturas, equipamentos, um jipe, uma pick up de salvamento e uma moto aquática (jet ski). A partir das 10h, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.