Domingo (31) tem samba, arraiás e festivais; veja agenda

Música ao vivo
Domingão no Giga
Com Nando Xavier. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. Rua Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.
Tardezinha do Celim
Com grupo Pele Morena, Sem Medida, Samba On e Samba Sim, Violência Não. A partir das 16h, no Botequim do Celim. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h, homens pagam R$ 10 (até 21h). Informações: (27) 99898-1912.
Deixa Em Off
Frazão, Sué, DJ Kinho e DJ Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Ricardinho da MUG, Samba Junior e DJ Kayonavoz. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 19h.
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Feijoada com Samba
Com Herlon. A partir das 12h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rodovia do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Ressaca do Festival de Itaúnas
Com Severo Gomes e DJ Bravim. A partir das 18h, no Bermudas Bar. R. Joaquim Lírio, 820, loja 19/20, Praia do Canto, Vitória.
Pôr do Samba
Com Pagode & Cia, Sambadm , DJ Lucão e DJ Luuh. A partir das 15h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, s/n, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (com nome na lista)
Festas e festivais
11º Parada LGBTQIAP+ de Vitória
Com Afronta MC, o bloco Afrokizomba, Natália Torres (Miss Espírito Santo Gay), Angela Jackson, Jéssica Telles, companhia de dança Motumbaxé, Elektra, Agatha Benks, DJ Brisa, Maria José, Thaís Spyller, Natasha Rosa Colar e Olhar de Sedução e escola de samba Novo Império. A parir das 13h, no Sambão Povo, com concentração no Mercado da Vila Rubim no Centro de Vitória. Entrada franca, com lounges disponíveis à R$ 1 mil (com direito a 50 pulseiras) .
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Mafuá. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Vikings Festival
Com cerveja artesanal, gastronomia, batalhas medievais e shows com Lu Nogueira e Lady Steel. A partir das 18h, no estacionamento externo do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
'Aurraiá' do Mestre
Festa julina para animais de estimação, com petiscos e versões especiais das comidas típicas dos arraiás, além de desfile pet temático. A partir das 16h, no pátio Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Cheers Of The Samba
Com DDP Diretoria e mais. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 40 (lote 1), à venda no site Lebillet
Especial
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões as sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o baile do clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) e sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A bela e a Fera Experience.
Feira de Adoção Pet
Cães e gatos estão disponíveis para adoção. A partir das 13h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Interessados precisam apresentar RG e comprovante de residência, além de passar por triagem e responder a um formulário de avaliação. Entrada franca.
“As Aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta Água”
Com Palavra Cantada. A partir das 17h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia), à venda no site Sympla.
Sob O Azul do Céu
Peça ambientada na década de 90, aborda a relação de Dr. Leopoldo Mendonça e seu filho que, ao retornar à casa dos pais para o enterro da mãe, depara-se com os conflitos gerados pela convivência ao lado de seu pai. A partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site Sympla.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “Alvinnn! e os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos no universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Tarde Encantada
Com o espetáculo 'O Mundo Mágico do Circo'. Sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site do Shopping. Entrada franca.
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.