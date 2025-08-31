Domingo (31): Dallas Country e feijoadas da Piedade e do Mãe Joana no ES

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 09:00
Projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” – 2ª edição, com música instrumental de Hariton Nathanailidis e grupo e contação de histórias com Renata Bomfim. Tema: homenagem ao centenário de Maurício de Oliveira. Entrada: gratuita. Horário: das 10h ao meio-dia. Local: Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.
Serraiá Supermercados BH, maior concurso de quadrilhas juninas do Espírito Santo, com shows, comidas típicas e etapas eliminatórias que definem os classificados para a grande final em Jacaraípe. Horário: sexta-feira (29) e domingo (31), das 16h às 23h. Ingressos: entrada gratuita. Local: 29/08 – Igreja São João de Carapina; 31/08 – Feu Rosa, Serra.
PromoShow, uma feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família.Sábado: 16h às 23h. Domingo: 10h às 18h. Horário: de 28 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Camburi, Vitória.
7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Data: de 27 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Festival Mistura Capixaba, primeira edição em Pedra Azul, com música ao vivo, gastronomia, aulas-show, atrações infantis e experiências culturais exaltando o capixabismo. Horário: dias 29, 30 e 31 de agosto — sexta e sábado a partir das 18h, domingo a partir das 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Morangão – BR-262, km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.
Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais. Atrações: . Horário: de 28 a 31 de agosto, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.
Primeira apresentação na capital, com Leon e Dezão, na mistura de música com futebol. Horário: 17h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Novo Aeroporto de Vitória. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 40, pelo blueticket.
Stand-up “De Repente 40” com AriannaNutt, segunda apresentação no Espírito Santo. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia e meia solidária, mediante doação de 2kg de alimentos), à venda em Comédia Ingressos. Local: Teatro Sônia Cabral – Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Feijoada da Piedade com Serginho Meriti, Leqsamba, Samba de Quintal, Lilian Lomeu e DJ Kayonobeat. Horário: a partir das 12h30. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza – Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: R$ 70, pelo site Le Billet.
Mãe Joana fora de Casa, com D’Moleque, DJ GC e Pagode & Cia. Horário: às 22h. Ingressos: pista R$ 40, camarote R$ 70, à venda no On Tickets. Local: London Music – Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória.
Com Choppsamba. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Com Pele Morena e Samba DM. Horário: a partir das 17h. Local: Repique. Endereço: Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Com Frazão, Artur (Primeira Classe), D'Bem com a vida e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 22h.
Samba e pagode com Duo Sacod. Horário: a partir das 12h. Local: Mãe Joana Botequim. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Quiosque Encontro da Ilha.
Primeira itinerância da Casa Caipora, com vários djs e bazar. Horário: das 13h às 22h. Local: Casa Kaya. Endereço: Rua Manoel Gomes de Almeida, 261 - Fradinhos. Entrada: colaborativa.
Com Nesse Clima, Pagolife e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: free para as mulheres a noite toda. Os homens só pagam após às 23h.
Celabração à obra de Ozzy Osbourne, com Dona Fran, Kessy Borges e muito mais. Horário: a partir das 18h. Local: Motor Rockers.
Show da banda capixaba Gastação Infinita, com lançamento do single “Onça”. Horário: a partir das 16h. Ingressos: à venda na bilheteria do evento ou antecipados pelo Instagram @casaverdevix
. Local: Casa Verde Vix – Centro de Vitória.
Teatro Peter Pan, o menino que nunca cresce, leva Wendy para a mágica Terra do Nunca, onde aventuras incríveis os aguardam! Lá, eles conhecem uma linda fada, mas também precisam enfrentar o temido Capitão Gancho. Com coragem, amizade e um pouco de pó de pirlimpimpim, essa jornada mostra que a imaginação pode nos levar a lugares inesquecíveis.
Data: domingo (31). Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Apresentação de equipamentos e materiais usados pela mais antiga Força Armada do país, que atua na defesa da soberania nacional e na segurança da navegação. Horário: 11h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Visitação: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas, Circuito de castelo, Dança da estátua, Construindo blocos de montar e Pula pula e muito mais. Data: domingo (31). Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos. Gratuito
