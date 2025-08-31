Domingo (31): Dallas Country e feijoadas da Piedade e do Mãe Joana no ES

Tarde Encantada

Teatro Peter Pan, o menino que nunca cresce, leva Wendy para a mágica Terra do Nunca, onde aventuras incríveis os aguardam! Lá, eles conhecem uma linda fada, mas também precisam enfrentar o temido Capitão Gancho. Com coragem, amizade e um pouco de pó de pirlimpimpim, essa jornada mostra que a imaginação pode nos levar a lugares inesquecíveis. Data: domingo (31). Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.

