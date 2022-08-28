Domingo (28) tem festival de forró, samba e funk; veja agenda

Festas e festivais
Santa Beer
Doze cervejarias capixabas participam do festival que ainda conta com gastronomia e apresentações musicais. A partir das 11h, na Praça da Cultura, Centro, Santa Teresa. Às 12h, show com Malandragem S/A, às 16h, show com a banda Trilha e às 21h, show com banda Like a Boss Blues and Rock. Entrada franca.
1º Festival de Forró Raiz
Com 32 horas de muita música, além de quatro oficinas de dança. No Centro de Barra Nova, em São Mateus. No Palco Sunset: às 13h, show com Arrumadinho; às 14h30, show com Suruaca; às 16h30, DJ Anne; às 17h, Fogumano; 19h, DJ Anne e às 19h30, fim das festividades. Já no Palco Sunrise: às 14h as 19h, oficinas de dança; às 19h30, DJ kblo; às 20h, Luiz Geraldino + Cateretê; às 22h, Forró 4 Estações; às 0h, Black do Acordeon; às 01h30, DJ Berin; às 2h, Forró Raiz; às 3h30, Barbara Greco e às 5h, fim das festividades. Entrada franca.
Festival de Cinema Itinerante
Com cinema, música e programação cultural diversificada em Vitória, Serra e Cariacica. A partir das 19h, na Ufes (Vitória), Praça São Sebastião (Serra) e Campo do Apolo (Cariacica). Entrada franca.
Festa da Cappitella
Evento celebra as tradições dos imigrantes italianos com serenata, desfiles de carros alegóricos e de barcos, apresentações de grupos folclóricos e de dança, shows musicais, almoço com pratos típicos e um festival com aulas-show com chefs capixabas e de fora do Estado. A partir das 16h, na Praça Adélio Lubiana, Beira Rio, Nova Venécia. Entrada franca.
XI Festival de Dança Folclórica
No Ginásio de Esportes Hermann Röelke e na Praça Florêncio Berger em Santa Maria de Jetibá. A partir das 9h, saída do Cortejo Cultural; às 10h, forró de concertina com Gugu da Concertina e Tales (ginásio); às 10h, roda de capoeira (praça); às 13h, apresentações dos grupos de danças (ginásio) e às 18h, encerramento do festival. Entrada franca.
Tardezinha do Brabo
Com Mc Tairon, DJ Gustavo Brabo, DJ Gabriel Pratti, DJ 2L de Vila Velha, DJ Carla Roberta e Plano B. A partir das 16h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
Pagode do Correria
Com Primeira Classe, Nesse Clima e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h.
Samba da Praia
Com Herlon. A partir das 12h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Thaisa Marques, Samba Junior e DJ Dourado. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão e Leqsamba. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Música ao vivo
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor cental/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Espetáculo "A Aventura dos Dinos"
Com sessões às 15h e às 16h. No piso L3, do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site do Shopping.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão no Mestre
Com oficina de culinária e customização de pirulitos. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposições
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.