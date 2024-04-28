Domingo (28) com shows de Pele Morena e LeqSamba no Espírito Santo; agenda

Shows
LeqSamba e Samba Júnior
A partir das 19h, no Gordinho Sambão. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória. Entrada gratuita até as 22h.
Samba na Varanda
Evento com shows de pagode e samba gratuito, muita música, opções gastronômicas, cerveja artesanal e drinks. Horário: a partir das 16h. Banda Prefixo 27 (18h) e Grupo Pele Morena (21h); Local: Varanda do Shopping Montserrat – Piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos à venda no Sympla.
Especial
É o Fim! – Mostra do Projeto Dramaturgia da Palhaça
A partir das 18h. Na Cena Escola de Dança – Rua Karl Gerhard, 27 – 2º andar (Praça da Biquinha) – Centro, Domingos Martins. Apresentação para adultos, com classificação livre.
Espetáculo de Belchior
O espetáculo "Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro", a partir das 17h, no Teatro Universitário da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: entre R$ 25 e R$ 120, à venda no site da Sympla.
Festas e música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Duets. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilianos
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Domingo Sem Freio
Com Vibe 27, a partir das 23h, no Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Épico
Com Jeff Ueda, a partir das 13 horas. No Épico Bar, Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.
Pagode na Laje
Com Glauco e SambaRei, a partir das 16h, no Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória. Entrada: R$ 30 (individual com nome na lista).
Diversão
Tarde Encantada
Show das Princesas. O musical ‘Show das Princesas’ além de trazer o faz de conta a realidade, encena um baile real com músicas emocionantes e lindas danças. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Link para as inscrições aqui. Gratuito.
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de dedoche de princesa - Desfile de fantasia - Dança - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.
Moxuara Kids
Teatro Tazan. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos.
Exposições
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Maes. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.