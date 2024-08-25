Domingo (25) com Festival da Moqueca e Festival da Primavera Teresense

Uma trupe envelhecida e decadente que, apesar das intempéries e dos revezes, reafirma a arte como lugar de identidade e permanência. Ao mesclar um repertório de músicas interpretadas ao vivo com números de variedades e danças, fragmentos de textos da obra de Brecht e cenas de dramaturgia própria, o Cabaré Coragem convida o público a uma viagem sonora e visual. Horário: 20h. Os ingressos, a R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia), estão à venda na plataforma Sympla. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.