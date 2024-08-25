Domingo (25) com Festival da Moqueca e Festival da Primavera Teresense

Shows
ExpoLinhares
O evento acontece a partir das 17h, com Macakids (19h) e Turma da Tina (17h). Entrada gratuita. Local: Parque de Exposições, localizado no bairro Interlagos. Saiba mais aqui.
Festas e baladas
Pagode do Correria
Com Samba On, D'Moleque, Muleke 027, DJ Brenin, DJ Yuri no Correria Music Bar a partir das 22h. Entrada: R$ 30 (homens) até 00h, e mulheres tem entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Deixa em off
Com Frazão, Michel Felipe e Samba HD no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (área Vip). Entrada gratuita até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Made in Forró
Com Leandro e Tiago, Maury Xavier, Forró D'Banda, Cristian e Anderson, Os Tops Davaneira na Matrix Music Hall, a partir das 16h30. Entrada gratuita até às 18h. Rua Rio Branco, 229, Cariacica.
Choppsamba
Samba e pagode no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Pagode no Oasis
Com Leozinho, D'Moleque, Fabrício V e Isa Cruz no Oasis Beach Club a partir das 16h. Entrada gratuita até às 16h (com o nome na lista). Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Cheers Of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30 (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Especial
Festival da Moqueca com Arte e Cultura de Cariacica
Com DJ Babaloo (12h às 14h), Grupo Coisa Nossa (14h as 16h), DJ Babaloo (16h as 18h), Forró e sertanejo com Édson Mineiro e Goiano (18h as 20h) no Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica. Data: 24 e 25 de agosto a partir de meio dia. O evento terá moquecas, paella, casquinha de siri, torta capixaba e artesanatos. Entrada gratuita franca.
Festival Na Brasa
Com a presença de 14 chefs capixabas, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Atrações musicais: Victor Humberto Trio (Bossa Nova) às 12h, DJ Ralph Pitanga às 14h, Beat Look (Especial CBJ) às 18h e Rafa Marques (Rock) às 20h. Entrada Gratuita. Estacionamento externo do Shopping Vitória.
Rock a Rock
Com Luciana Fischer (18h) e Betto Luck (20h) a partir das 15h. Além de gastronomia e cervejas artesanais. Entrada gratuita. Ao lado do Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra.
Festa do Cappelletti e da Tagliatella
O evento vai contar com shows, praça de alimentação e celebrações culturais a partir das 9h30. Veja a programação complete aqui. Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia.
Festival Primavera Teresense
Com Cantoria Italiana no Bar Elite (11h), Abertura com DJ Zappie (11h10), Festival de Música (11h40), Aline Maria (12h), Livia Simão (12h30), Gastação Infinita (13h), Eloá Puri (13h40). Entrada gratuita. Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa.
Teatro
Cabaré Coragem
Uma trupe envelhecida e decadente que, apesar das intempéries e dos revezes, reafirma a arte como lugar de identidade e permanência. Ao mesclar um repertório de músicas interpretadas ao vivo com números de variedades e danças, fragmentos de textos da obra de Brecht e cenas de dramaturgia própria, o Cabaré Coragem convida o público a uma viagem sonora e visual. Horário: 20h. Os ingressos, a R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia), estão à venda na plataforma Sympla. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Tarde Encantada
Espetáculo Alice no País das Maravilhas. Depois de muitos anos, Alice perdeu a vontade de sonhar e desbravar novos mundos, mas seu amigo Coelho traz de volta um mundo mágico cheio de possibilidades e alegrias. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito, porém as inscrições devem ser feitas no sie do shopping. Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Os Três Porquinhos
A clássica história dos três porquinhos, sessões às 17h no Teatro Campaneli. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Sympla. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, 75, na Enseada do Suá, em Vitória.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Beat Club no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Show da Iza
Brasilidades por Ciça Chadô e Gabriel Xavier na A Oca a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Exposições
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Diversão
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Coelhinho sai da toca, oficina de tiara de sol, brincando com tecido mágico, pula-pula. Gratuito. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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