Domingo (25) com blocos de rua e cinemas a partir de R$ 10 no ES; agenda

Blocos de Rua
Bloco Eva e Adão
Das 16h às 20 horas, concentração na Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, Cariacica. Em frente ao Bar do Alagoano. Gratuito.
Bloco do GM
Das 16h às 20 horas, concentração na Rua Blumenau, em Bela Vista, Cariacica, ao lado da quadra. Gratuito.
Festivais
2° Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu
De 23 a 25 de fevereiro, na Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta. O encerramento do evento será marcado por uma caminhada ecológica por oito praias da região. A inscrição custa R$ 15.
Festival Aracruz Sabores
De 22 a 25 de fevereiro, na Praia de Santa Cruz, em Aracruz. No domingo, conta com Samba e Pagode no Palco Aracruz, a partir das 12h30. Entrada gratuita.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Semana do Cinema
Entre quinta (22) e 28 de fevereiro, rola a primeira Semana do Cinema de 2024 no ES, com ingressos custando a partir de R$ 10. Além de entradas mais em conta, as salas ainda terão descontos em combos de pipoca e bebidas. Confira a matéria completa de HZ.
Carne Viva
Grupo Teatral Caparaó apresenta o espetáculo Carne Viva. Peça mostra a vida de uma mulher independente que vive uma relação conturbada com um músico. A partir das 20h, no Teatro Sônia Cabral, em Vitória. R. São Gonçalo, Centro. Entrada franca.
Festas e música ao vivo
Rock na Calçada
Com Beat Club, a partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilianos
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Diversão
Tarde Encantada
Espetáculo da Pequena Sereia. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições: https://www.shoppingpraiadacosta.com.br/. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de peixinho; - Circuito do fundo do mar; - História do Tubarão; Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão no Mestre
Oficina de Bolhas Múltiplas Brincadeiras de bolhas de sabão para curtir o calor do verão de forma divertida. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Horário: 15h. Gratuito.
Geek Universe Heróis & Vilões
Data: 23 a 25 de fevereiro. Horário: das 14h às 22 horas. Local: Shopping Moxuara, piso L4. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Atrações: Domingo (25): Just Dance das 14h às 15h; artistas capixabas das 15h às 15h30; Bate-papo com Marco Ribeiro - dublador, locutor e palestrante das 15h30 às 16h30; Cosplay das 17h às 19h; Just Dance das 19h às 19h30; Show da Akaband das 19h30 às 21h; Karaokê e Just Dance das 21h às 22h.
Moxuara Kids
Oficina de quebra-cabeça em mdf. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Happy On Ice Patinação
No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$ 80; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.
Arena Trampolim
Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.