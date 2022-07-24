Domingo (24) com roda de samba, "Geek Universe" e arraiá; veja agenda

Música ao vivo
Domingo no Giga
Com Gabriel Pagio. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.
Resenha do Celim
Com Pagolife, Gustavo O Brabo, Lehcio Soares e ML da Vila. A partir das 16h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 20h.
Deixa em Off
Com Frazão, Atilla Diniz, DJ Gustavo O Brabo e DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Quintal da Vila
Com Chopp Samba, Sem Medida, É O Clima, DJ Carla Roberta e DJ Fabrini. A partir das 16h, no Quintal da Vila. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Couvert: R$ 20 (lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e DJ Dourado. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 19h.
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Feijoada com Samba
Com Mania D'Samba e Thiago Brito. A partir das 11h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música Ao Vivo
Com Naomhi, às 12h, Don Marcarini, às 17h, e Onay, às 19h30. No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Viva o Choro!
A partir das 13h, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Festas e festivais
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações de Renato Casanova Acústico e Banda Sinfônica da Fames, confira programação completa aqui. Entrada franca, com eventos começando às 12h.
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Trio Clandestino. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Especial
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 8h até 14h são reservadas para escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. do Meio, Balneário Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 24 de julho.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o baile do clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) e sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A bela e a Fera Experience.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões as sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Geek Universe
Com desfile de cosplay, concurso k-pop, apresentação de dubladores, exposição de artes e campeonato de jogos. Na área externa do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. A partir das 15h, música livre; às 15h30, concurso K-pop; às 17h, apresentação cosplay; às 19h, random play K-pop, e, às 21h, música livre. Entrada franca.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Tarde Encantada
Com o espetáculo "A Pequena Sereia". Sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site do Shopping. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.