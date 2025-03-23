Domingo (23) com Série Sinfônica no Parque, pagodes e festivais de sorvete e café

O que é? Espetáculos teatrais encantadores para toda a família (é necessário se inscrever antecipadamente, link disponível nas redes do shopping). Participação gratuita. Peça: Alice no País das Maravilhas Ao seguir um coelho apressado, Alice cai em um mundo mágico e surreal, onde tudo é possível! Entre encontros com personagens curiosos, como o Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas, ela embarca em uma jornada cheia de aventuras e descobertas. Mas será que ela conseguirá encontrar o caminho de volta para casa?. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Horário: a partir das 17h. Gratuito. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

