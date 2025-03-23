Domingo (23) com Série Sinfônica no Parque, pagodes e festivais de sorvete e café

Shows
Série Sinfônica no Parque
O que é? Junto da Orquestra, contaremos com solo do percussionista da Oses, Gabriel Novais, sob a regência do Maestro Sanny Souza. No repertório, obras de Mozart, Agathe Backer-Grondahl, Maria Kepist e Manuel de Falla. Horário: 11h. Local: Parque Botânico da Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Especial
Feira das Mulheres Empreendedoras
O que é? No mês das mulheres a Serra recebe shows, gastronomia, artesanato e diversão em feira de empreendedorismo feminino. Atrações (domingo): Forró de raiz com Bela Broetto (16h), Forró de raiz com Trio Jatobá (18h). Funcionamento: de 15h às 20h. Data: 20 a 23 de março. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque da Cidade, na Rodovia Norte Sul, próximo ao Bairro Laranjeiras.
Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria
O que é? Com exposição de objetos de arte e mobiliários feitos a partir da reciclagem criativa e do design circular. Além de vivenciar a exposição interativa e guiada, os visitantes podem aprender técnicas de reciclagem criativa durante o Ateliê aberto de reciclagem criativa. Data: até 23 de março. Funcionamento: a partir das 10h. Entrada: gratuita, com inscrição antecipada no site do Parque Cultural Casa do Governador. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? Até 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
I Love Coffee
O que é? 13 estabelecimentos (Agavegan, Borelli, Café Número Um, Casa Bauducco, Casa do Pão de Queijo, Coffeetown, Halfe, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Padaria Monza, Real Gelato e Wine Garden), com combos promocionais. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Valor único de R$ 24,90. Período: de 13 de março a 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Festas e baladas
É Tudo Pagode
O que é? DJ Leandro Netto, Nesse Clima e LeqSamba. Entrada: vip até 17h e R$ 30 após 17h. Horário: a partir das 15h. Local: Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Com Lleon, SambaDM, Glauco, no Repique. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Pagofunk
O que é? Pagofunk com Cris Santos, Nesse clima, MC Romeu, D'Moleque e DJ Yuri no Correria Music Bar. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homens), mulheres gratuito. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Deixa em Off
O que é? Pagode com Frazão e convidados. Horário: a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$ 50 (VIP), pista gratuita até ás 22h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Beatles na calçada
O que é? Com Beatles na calçada com Duets, no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sol Pessoa
O que é? Samba e recreação infantil. Local: Brizz. Horário: a partir das 13h. Ingressos: entrada gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Ronnie Silveira
O que é? Ronnie Silveira, na A Oca. Horário: 12h. Entrada: R$ 15. Local: A Oca. Endereço: Rua do Rosário 114, Vitória.
Teatro
Diversão no Mestre
O que é? Espetáculos teatrais encantadores para toda a família (é necessário se inscrever antecipadamente, link disponível nas redes do shopping). Participação gratuita. Peça: Alice no País das Maravilhas Ao seguir um coelho apressado, Alice cai em um mundo mágico e surreal, onde tudo é possível! Entre encontros com personagens curiosos, como o Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas, ela embarca em uma jornada cheia de aventuras e descobertas. Mas será que ela conseguirá encontrar o caminho de volta para casa?. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2. Horário: a partir das 17h. Gratuito. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Tarde Encantada Rapunzel
Sinopse: Rapunzel passou a vida inteira trancada em uma torre, com seus longos cabelos dourados sendo sua única conexão com o mundo lá fora. Mas tudo muda quando um visitante inesperado aparece e a incentiva a descobrir o que existe além das paredes da torre. Entre aventuras, desafios e muita coragem, Rapunzel aprende que a verdadeira liberdade está em seguir seu próprio destino. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Exposições
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Período: 11 a 31/03. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposição Coletiva Prêmio Molga de Artes
O que é? Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três melhores colocados, que receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar também será contemplado com o troféu Prêmio Molga de Arte. Data: de 14 de março a 4 de maio. Funcionamento: terça a domingo e feriados. Horário: 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de sapinho com pregador; mímica; coelhinho sai da toca; pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3 Gratuito. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Quintalzinho
Programação: Contação de história 'De onde vem a água?', brincadeiras ao ar livre, circuito kids, Bola Mania e Cantinho Baby. Entrada: Gratuita. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha.
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