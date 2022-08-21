Domingo (21) tem Bruno & Barretto, Falamansa e mais no ES; veja agenda

Shows
Encontro dos Artistas
Com Compadre Washington, Plano B, DJ PH7e Jorginho. A partir das 17h, no A KSA. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri Norte, São Mateus. Ingressos: Esgotados.
Tardezinha do Celim
Com Pagolance, Samba de Quintal, Samba Sim, Violência Não, Nesse Clima e Primeira Classe. A partir das 15h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h.
Feijoada com Samba
Com Herlon. A partir das 14h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pagode do Correria
Com D'Moleque, Carlos Magno e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h.
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e DJ Dourado. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 19h.
Música no Boulevard
Com Arquivo do Samba. A partir das 18h30, no Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Festivais
Festival Parque Aberto
Com banda Moxuara, Slam Xamego, peças teatrais e uma van da Bib Móvel (Biblioteca Pública do Espírito Santo). A partir das 10h, no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Pomitafro
Festa busca resgatar valores e manifestações culturais dos povos colonizadores da região, os italianos, pomeranos e afro-descendentes. Com danças folclóricas, escolha de rainhas Pomerana, italiana e Afro-Brasileira, café colonial, barraca com comidas típicas, esquinas da cultura, exposição de flores e artesanato, Carretella e apresentações musicais. A partir das 8h, no bairro Nova Munique em Vila Pavão no Norte do ES. Às 19h, show com a Thienry e Banda e 21h, show com Bruno e Barretto. Confira programação completa aqui.
2º Festival Sabores & Canções
Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
Festa do Vinho e da Uva
Com passeata pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, show e muito mais. A partir das 18h, na Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa. Com show de Flavyan Bastos às 14h. Entrada franca.
Vinho Festival
Quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com show de Jackson Lima (20h). Entrada franca.
Aniversário de Colatina
A cidade comemora 101 anos com muita diversão na área verde da Avenida Senador Moacyr Dalla.. A partir das 17h, Teatro Infantil com o grupo Estripolia. Na sequência, shows de Brawlyn (19h), Onda Boa (20h30) e Falamansa (22h). Entrada franca.
Festival MC
São três dias de muita música, mostras de cinema, bate-papos e muito mais. A partir das 13h, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza. Com shows de Alinne Garruth, às 21h, Th Mc, Cristal Korres e TheFox, às 22h, Totô de Babalong, às 22h30 e Rachel Reis às 23h30. Entrada franca.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor cental/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento. Até 21 de agosto.
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Arte no Parque
Com Hyago Moreira (contação de história); Ana Clara Gomes (MPB e POP); e Augusto Galvêas (bloco infantil). A partir das 10h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
PaixõES: Pela Fotografia e Pelo Espírito Santo
Em comemoração ao dia Mundial da Fotografia, 14 fotojornalistas que traduzem sua paixão pela fotografia e pelo Espírito Santo em 41 obras expostas. A partir das 10h, na entrada A do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Até 28 de agosto.
REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.