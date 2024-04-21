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Agenda

Domingo (21) com show de João Neto & Frederico e tributo aos Bee Gees

Programação de HZ ainda conta com rodas de samba e diversões em shopping no Espírito Santo; confira agenda completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 07:00

Shows

Tributo aos Bee Gees

Com Geminis Tribute Band, a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras. Ingressos: R$ 100 (cadeiras), R$ 690 (mesas), à venda no site da Blueticket. 

Boulevard Festival

De 18 a 21 de abril, com muita música e opções gastronômicas. No sábado, conta com shows de Xá da Índia (18h30) e Já Gamei (20h30), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 17h às 0h. Entrada gratuita. Classificação livre.

João Neto & Frederico

Festa de Emancipação Política de 19 a 21 de abril, no Pátio de Festas de Santa Leopoldina. No domingo, o evento tem show de João Neto e Frederico (19h30) e Alma Di Vanera (22h). Entrada gratuita.

Especial

Fuscalhaço

Fusca roxo leva circo e teatro para o bairro Jesus de Nazaré, na Rua Afonso Sarlo (final da rua). A partir das 16h. Entrada gratuita.

Os Três Porquinhos

Peça infantil "Os Três Porquinhos". Horário: às 15h e 17h. Local: Teatro Campaneli, em Vitória. R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá. Ingressos pelo WhatsApp: (27) 99991-8229.

Festival Iriri Paixão Capixaba

O evento vai reunir diversas opções de gastronomia entre 19 a 21 de abril. No domingo, tem show de Tom Oliver (19h). Na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.

Santa Teresa Gourmet

Evento gastronômico até o dia 21 de abril. Com programação de música, cultura e comida italiana nos restaurantes da cidade. Na Praça da Cultura, de Santa Teresa. Entrada gratuita.

World Creativity Day (WCD)

Oficinas de renda de bilros, escrita, fotografia, cerâmica, cadernos artesanais, entre outras. Além de sarau poético, biblioterapia e palestras sobre inovação, desenvolvimento de marca pessoal, comunicação e até a 'cãominhada' cultural e trilha no Convento da Penha. No Adventure Mall Boutique. R. José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha.

Festas e música ao vivo

Beatles na Calçada

Com Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

MPB, Samba e Bossa

Com Alry e Gabriel Ferreira, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Deixa em Off

Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.

Pagode do Correria

Com Muleke 027, a partir das 23h, no Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.

Épico

Com Gabz e Jotta, a partir das 13 horas. No Épico Bar, Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.

Repique Bar

Com Glauco, Leoziinho, SambaDM e DJ Luuh. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória. Entrada: R$ 30 (individual com nome na lista)

Santo Botequim

Com Leoziinho, Milthinho e Nesse Clima. A partir das 18h. No Santo Botequim, em Santo Antônio, Vitória.

Diversão

Artistinha Sem Ser Cultinho

Com show de Banda da Flor, banquinha de livros, contação de história com Aline Dias e Dani Andolphi e mais. A partir das 15h, no Artistas Sem Ser Cult, Rua Barão de Itapemirim, 88, Centro de Vitória. 

Exposição Internacional – Dragões

Exposição internacional com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. De 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa); Game de realidade virtual custa R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.

Tarde Encantada

Espetáculo O Pequeno Príncipe. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Link para as inscrições aqui. Gratuito.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.

Exposição Disney 100 anos

Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.

Mundo Volcano

A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos.

Galáxia Kids

Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.

Aventura Pirata

Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingo e feriados das 11h às 22h. Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos.

Moxuara Kids

Oficina de jardinagem. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.

Exposições

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

O Inquilino

Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Maes. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

ABRIGAR-SE – Novas Incorporações

Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.

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