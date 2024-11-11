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Agenda cultural

Domingo (17) com Pagode da Gica, Detetives do Prédio Azul e atrações de Natal

E isso é só o começo! O dia ainda inclui Festival de Cinema Francês, festas, música ao vivo, festival de cinema, exposições e mais
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 14:19

Festas e baladas

Gica

Pagode com a cantora Gica na Boate Garden, a partir das 20h. Ingressos (1°lote): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) pelo site Zig.Tickets. Avenida Champagnat, 620, Vila Velha.

Deixa em Off

Frazão, Maycon Sarmento e Nafarra, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Cheers of The Samba

Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.

Música ao vivo

A Oca

MPB e Bossa com Alry (voz) e Gabriel Ferreira (piano e violão) na A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. 

Ronnie Silveira

MPB e Internacional com Ronnie Silveira na A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Pub 426

Com Beatles na Calçada com Duets às 16h e Festival Mangue Fuzz com Auri Kardum às 19h, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Corta-Jaca

Chorinho no Brizz, às 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória.

Lobos do Samba

Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.

Pagofunk

Com D'Moleque, Muleke 027, DJ Yuri, DJ Pedro Schmid e DJ Chocolate, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Teatro

D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood

Sinopse: A peça teatral é inspirada na série “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”. O famoso e destemido trio de detetives segue conquistando uma legião de fãs, com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras. Agora, toda turma do Prédio Azul volta aos palcos para uma nova aventura. Ingressos: a partir de R$ 19, pelo site Sympla. Horário: 17h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque - Novo Aeroporto, Vitória.

Exposições

Praia do Canto: Memórias e afetos

Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.

Favela é Giro

Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.

Especial

Festival Varilux de Cinema Francês

O evento traz ao público 19 produções inéditas que exaltam a diversidade cultural e a força do cinema francês. Data: entre os dias 7 e 20 de novembro. Local: Cine Jardins, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Programação completa: disponível no site do Cine Jardins

Diversão

Circo do Noel

Apresentação circense de swing flag, cubo e acrobacias. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.

Diversão na Praça

Brincadeiras do circo - Histórias de Natal - Oficina de Noel de algodão - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Moxuara Kids de Natal

Recreação, Oficina de enfeite para a árvore de Natal e encontro com a Bailarina. Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Chegada do Noel

Tema: Vila Encantada Local: Varanda, Shopping Montserrat. Programação: A Caravana do Noel sairá da pracinha de Colina de Laranjeiras (15h às 16h), Recepção do público na varanda (16h30), Início do evento e interação com os personagens (17h), Apresentação do teatro “A Receita Secreta do Natal” (17h30), Chegada do Papai Noel (18h), Cortejo com Noel pelo Shopping (18h20). Ingressos: retirar ingresso gratuito disponível no site do shopping. Evento gratuito. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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