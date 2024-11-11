Domingo (17) com Pagode da Gica, Detetives do Prédio Azul e atrações de Natal

Festas e baladas
Gica
Pagode com a cantora Gica na Boate Garden, a partir das 20h. Ingressos (1°lote): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) pelo site Zig.Tickets. Avenida Champagnat, 620, Vila Velha.
Deixa em Off
Frazão, Maycon Sarmento e Nafarra, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
A Oca
MPB e Bossa com Alry (voz) e Gabriel Ferreira (piano e violão) na A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Ronnie Silveira
MPB e Internacional com Ronnie Silveira na A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Pub 426
Com Beatles na Calçada com Duets às 16h e Festival Mangue Fuzz com Auri Kardum às 19h, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Corta-Jaca
Chorinho no Brizz, às 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Pagofunk
Com D'Moleque, Muleke 027, DJ Yuri, DJ Pedro Schmid e DJ Chocolate, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Teatro
D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood
Sinopse: A peça teatral é inspirada na série “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”. O famoso e destemido trio de detetives segue conquistando uma legião de fãs, com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras. Agora, toda turma do Prédio Azul volta aos palcos para uma nova aventura. Ingressos: a partir de R$ 19, pelo site Sympla. Horário: 17h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque - Novo Aeroporto, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
Especial
Festival Varilux de Cinema Francês
O evento traz ao público 19 produções inéditas que exaltam a diversidade cultural e a força do cinema francês. Data: entre os dias 7 e 20 de novembro. Local: Cine Jardins, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Programação completa: disponível no site do Cine Jardins
Diversão
Circo do Noel
Apresentação circense de swing flag, cubo e acrobacias. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
Diversão na Praça
Brincadeiras do circo - Histórias de Natal - Oficina de Noel de algodão - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Moxuara Kids de Natal
Recreação, Oficina de enfeite para a árvore de Natal e encontro com a Bailarina. Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Chegada do Noel
Tema: Vila Encantada Local: Varanda, Shopping Montserrat. Programação: A Caravana do Noel sairá da pracinha de Colina de Laranjeiras (15h às 16h), Recepção do público na varanda (16h30), Início do evento e interação com os personagens (17h), Apresentação do teatro “A Receita Secreta do Natal” (17h30), Chegada do Papai Noel (18h), Cortejo com Noel pelo Shopping (18h20). Ingressos: retirar ingresso gratuito disponível no site do shopping. Evento gratuito. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
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