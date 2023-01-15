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Para curtir

Domingo (15) no ES tem Casaca e arrastão da Novo Império; veja agenda

O domingo também é dia de se divertir. Confira os eventos em destaque que terão o pagode, o forró e o congo como chefes do embalo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 07:00

PARA CURTIR

PAGODE CHINÊS COM GRUPO JÁ GAMEI

Com Já Gamei, Samba do Nill, Charles Jr. A partir das 16h, no antigo restaurante Lai - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 163, Jardim da Penha, Vitória, ES. Ingressos: R$ 30, antecipado à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)

GRUPO NOSSO SENTIMENTO

A partir das 16h, no Migué Botequim - Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898 - Tucum, Cariacica Ingressos: R$ 30 (2º lote), à venda no site Le Billet (COMPRE AQUI)

DOMINGO FORROZEIRA

Com Marlus Viana (ex-Calcinha Preta). A partir das 17h, no Campo Society QGolaço - Kubitschek - Guarapari Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no site LeBillet (COMPRE AQUI)

FESTIVAL DA NOVO IMPÉRIO

Festival de pagode e arrastão da Novo Império. Com Bateria da Novo Império, Paulão do Cavaco, Grupo Viralizou, Grupo Batucada Nossa e Nandinho. A partir das 14h, na Quadra da escola, em Caratoíra, Vitória. Ingressos: entrada com 2kg de alimentos não perecíveis. Obs.: o arrastão da escola será às 16h, com saída da Rua Arivaldo Favalessa, em Caratoira, e destino ao evento na quadra da escola.

ARENA VERÃO

Com Banda Casaca. A partir das 18h, na Arena Verão, localizada na Praia de Camburi (na altura do antigo Hotel Aruan). Gratuito

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