Domingo (15) no ES tem Casaca e arrastão da Novo Império; veja agenda

PARA CURTIR
PAGODE CHINÊS COM GRUPO JÁ GAMEI
Com Já Gamei, Samba do Nill, Charles Jr. A partir das 16h, no antigo restaurante Lai - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 163, Jardim da Penha, Vitória, ES. Ingressos: R$ 30, antecipado à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)
GRUPO NOSSO SENTIMENTO
A partir das 16h, no Migué Botequim - Rod. Gov. José Henrique Sette, 6898 - Tucum, Cariacica Ingressos: R$ 30 (2º lote), à venda no site Le Billet (COMPRE AQUI)
DOMINGO FORROZEIRA
Com Marlus Viana (ex-Calcinha Preta). A partir das 17h, no Campo Society QGolaço - Kubitschek - Guarapari Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no site LeBillet (COMPRE AQUI)
FESTIVAL DA NOVO IMPÉRIO
Festival de pagode e arrastão da Novo Império. Com Bateria da Novo Império, Paulão do Cavaco, Grupo Viralizou, Grupo Batucada Nossa e Nandinho. A partir das 14h, na Quadra da escola, em Caratoíra, Vitória. Ingressos: entrada com 2kg de alimentos não perecíveis. Obs.: o arrastão da escola será às 16h, com saída da Rua Arivaldo Favalessa, em Caratoira, e destino ao evento na quadra da escola.
ARENA VERÃO
Com Banda Casaca. A partir das 18h, na Arena Verão, localizada na Praia de Camburi (na altura do antigo Hotel Aruan). Gratuito