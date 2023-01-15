Domingo (15) no ES tem Casaca e arrastão da Novo Império; veja agenda

Festival de pagode e arrastão da Novo Império. Com Bateria da Novo Império, Paulão do Cavaco, Grupo Viralizou, Grupo Batucada Nossa e Nandinho. A partir das 14h, na Quadra da escola, em Caratoíra, Vitória. Ingressos: entrada com 2kg de alimentos não perecíveis. Obs.: o arrastão da escola será às 16h, com saída da Rua Arivaldo Favalessa, em Caratoira, e destino ao evento na quadra da escola.