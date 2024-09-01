Domingo (1) com peça de Rodrigo Sant'anna e festivais gastronômicos pelo ES; agenda

Teatro
Atazanado, com Rodrigo Sant'anna
Com sessões no sábado (18h e 20h) e no domingo (17h e 19h), no Teatro Universitário da UFES. Av Fernando Ferrari, 514, Vitória - Espirito Santo. Ingressos: R$ 120,00 (Plateia A e B) e R$ 39,60 (Mezanino), à venda no site da Sympla.
Os Três Porquinhos
O espetáculo conta a histórias dos Três Porquinhos que deixam sua mãe e vão conhecer o mundo, a partir das 17h, no Teatro Campaneli. R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site da Sympla.
Especial
25ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
De sexta a domingo, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada franca. R. Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. No domingo, a partir das 11h e conta com Momento Gospel, Flavyan Basttos, Pisa da Uva e Forró Serrano. Confira matéria de HZ.
Festival da Moqueca com arte e cultura
No sábado (31) e domingo (1), a partir das 11h, no Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica. No domingo, contará com pagode com Grupo Demais, forró com Trio Jatobá, Pop Rock, arrocha, sertanejo e pagode baiano com André Bahia. Entrada gratuita.
Festival Capixaba de Inverno
Música, gastronomia e cerveja artesanal, de quinta-feira a sábado, das 16h às 23h. No domingo, de 14h às 22h. Local: Parque da Cidade, Serra. No domingo, a programação musical é infantil e terá Park Circo Show, Praktum, Flávia Mendonça. Entrada gratuita.
33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo
De quinta a domingo, no Centro de Eventos Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). No domingo, conta com rodeio, concurso do sanfoneiro, e shows de Irmãos Valli, Raiane e banda e Mulekagem do Samba.
Rock com Mud Dogs
Banda Mud Dogs vai tocar muitos tributos ao Oasis, Pearl Jam, Audioslave, Foo Fighters e outros clássicos do rock, a partir das 9h, ao final do Pedalaço da Independência, na Prainha em Vila Velha.
4º Festival de Inverno ‘Raízes e Frutos do Caparaó'
Festival ocorrerá em diversos locais, incluindo a Feira Livre de Patrimônio da Penha, o Corredor Cultural e a sede do Armazém Multiverso, unindo cultura e arte. Durante os dois dias, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades, como rodas de conversa, oficinas de arte, shows musicais, contação de histórias e muito mais, sempre com entrada gratuita. Quando: sábado, das 12h às 17h; domingo, de 12h às 20h. Onde: Patrimônio da Penha, na Região do Caparaó capixaba.
Isa Buzzi - Primeira Turnê
Ganhadora do Prêmio Multishow na categoria Brasil, Isa Buzzi faz sua estreia em Vitória com a sua 1ª turnê oficial pelo país. Quando: Domingo, às 15h. Ingressos a partir de R$ 40. Onde: Sesi Vitória. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Baladas e música ao vivo
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Festa do Sinal
No Correria Music Bar, a partir das 22h. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba, Bossa e MPB
Com Trio Saveiros, na A Oca, a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Diversão
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
De 31/08 a 27/10, no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$45 para 30 minutos. Capacidade: 45 pessoas. Regulamento disponível no site: www.shoppingvitoria.com.br. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Hello Kitty Parade
De 31/08 a 27/10, no Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Visitação gratuita. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Tarde Encantada
Espetáculo Os Três Mosqueteiros Lealdade e honestidade, esse é o lema dos Três Mosqueteiros. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. História dos animais da floresta - Oficina de papagaio - Circuito dos animais - Pula-pula Data: domingo 01) Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de Dino. - Encontro com personagem Dinossauro. Data: domingo (01). Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Retirada de ingressos: cadastro no site do shopping. Gratuito. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
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