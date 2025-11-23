Domingão (23) no ES tem show de Leonardo, Parque Aberto e festivais

Tarde Encantada

Teatro Um Natal Animal: Na véspera do Natal, uma das renas do Papai Noel cai do trenó e se perde na floresta. Desesperada, ela precisa da ajuda dos animais que ali vivem para reencontrar o caminho. Cada bichinho traz uma habilidade especial e juntos embarcam em uma verdadeira aventura. No fim, descobrem que a amizade também pode salvar o Natal. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa