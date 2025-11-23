Domingão (23) no ES tem show de Leonardo, Parque Aberto e festivais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:00
Exibição de filmes, debates e atividades sobre a cultura e o audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrando também os 50 anos da independência dos países africanos lusófonos. Data: de 20 a 25 de novembro. Horário: 9h às 21h (conferir horários e programações diárias no Instagram do evento). Local: Cine Metrópoles e sala 1A do prédio Cemuni V (segunda e terça-feira), campus de Goiabeiras, Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES. Entrada: gratuita e com acessibilidade.
Com Feira Curva, praça de alimentação, oficina “Batukerê: despertando memórias sonoras”, visita mediada na exposição “Moderna para Sempre”, espetáculo “Filhote de Trem – Ópera nos Bairros”, apresentação “Reverenciando a Dança” e nova visita mediada na Galeria Gabinete. Horário: das 8h às 15h, com última entrada às 14h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Prova dos Três Tambores, almoço típico, apresentações musicais, sorteio solidário, show de Leonardo e final do Rodeio Show. Horário: abertura às 8h; shows e atividades ao longo do dia; Leonardo às 18h e final do rodeio às 20h. Local: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Vale do Empoçado). Endereço: Afonso Cláudio, Espírito Santo. Entrada: gratuita.
Com café da manhã, aula de surf, tarde livre, DJ Residente, SambaSoul e show de DJ Lukão. Horário: das 8h ao encerramento às 22h. Local: Casa Hurley – Praia d’Ulé. Endereço: Rodovia do Sol, Km 38 – Setiba, Guarapari. Entrada: ingressos individuais, day use ou passaporte pelo Sympla.
Encerramento do Festival Orla da Cultura com roda de samba do Regional da Nair e show de Vanessa Loyola, além da feira gastronômica. Horário: a partir das 16h, com samba às 17h e show às 20h30. Local: Orla do Canal de Guarapari. Endereço: Orla do Canal – Centro, Guarapari. Entrada: gratuita.
Festival gastronômico dedicado aos frutos do mar, celebrando os 469 anos do local, que é um marco na história da imigração italiana do Espírito Santo. Shows de Novelo, Engesamba e Rubens Netto. Horário: a partir das 11h. Local: Vila de Santa Cruz, Aracruz. Entrada: gratuita
Com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Samba e choro no Brizz. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Com Frazão, Fred Macucos, Artur (Primeira Classe) e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Teatro Um Natal Animal: Na véspera do Natal, uma das renas do Papai Noel cai do trenó e se perde na floresta. Desesperada, ela precisa da ajuda dos animais que ali vivem para reencontrar o caminho. Cada bichinho traz uma habilidade especial e juntos embarcam em uma verdadeira aventura. No fim, descobrem que a amizade também pode salvar o Natal. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita
Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita
Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Recreação infantil com brincadeiras, oficinasde tiara de Papai Noel e construindo a fábrica de brinquedos, além de pula-pula. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
