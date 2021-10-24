Sexta-feira (05/11) será animada por apresentação de Japinha Conde em Nova Venécia

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
Japinha Conde
Mais Diego Peixoto, Dj RD de São Mateus e Kevelin Alves. A partir das 21h, no Cerimonial D.Venezia (R. Sergipe, 667, Centro, Nova Venécia). Ingresso: R$ 50 (individual, meia, promocional); R$ 100 (individual, inteira, promocional); R$ 80 (passaporte promocional); R$ 160 (passaporte promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
3030
A partir das 22h30, no Let’s Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 2); R$ 80 (geral, inteira, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
MC Hariel
A partir das 18h, no Butiquim do Gordinho no Butiquim do Gordinho (R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 60 (individual, lote 3). Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos.
Nostalgia e Alegria
Mias Ubando e Dj Bombril. A partir das 19h30, no Na Vista (Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Sua, Vitória). Ingresso: R$ 70 (individual, meia, lote 2); R$ 140 (individual, inteira, lote 2); R$ 70 (lote 1, meia solidária). Venda: no site Le Billet.
Turma do Pagode
A partir das 21h, no Reserva Tropical Clube (Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Jardim Limoeiro, Serra). Ingresso: R$ 30 (pista premium, meia, lote 1); R$ 60 (pista premium, inteira, lote 1); R$ 70 (área vip, meia, lote 1); R$ 140 (área vip, inteira, lote 1); R$ 1000 (lounge front stage); R$ 2000(launge master). Venda: no site Direta ticket.
5° Mostra Sesc de Música do Espírito Santo
Entre os dias 03 e 06 de novembro de 2021 acontece o projeto que busca valorizar o trabalho de músicos locais. A mostra traz para o palco do Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória) nomes conhecidos da cena. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), R$ 12 (comerciários), na bilheteria do teatro. Mais informações e ingressos por Pix e Pic.Pay: Centro Cultural Sesc-Glória (27) 3232-4750. Esta sexta-feira (5) conta com shows de Raya e Inara Novaes, a partir das 19h30.
Aquecimento Baile do Dj CCL do Martins
Com Dj JN do VNC, 2L de Vila Velha , Carla Roberta, Dj Juninho e WS. A partir das 22h, na Point House (R. Douglas Lima - Barra Nova, São Mateus). Ingresso: R$ 10 (inteira, feminina, lote 1); R$ 15 (inteira, masculina, lote 1). Venda: no site SuperTicket.
ESPECIAL
De Volta Para o Degusta
O Festival de cerveja artesanal ocorre de 4 a 7 e de 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:
CINEMA
IV Mostra Sesc de Cinema Nacional
Até o dia 30 de novembro o evento exibirá 31 filmes no canal no YouTube Sesc Brasil. Duas obras capixabas estão entre os selecionados para a mostra. Saiba mais clicando aqui.
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.