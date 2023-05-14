Barões da Pisadinha e Amado Batista agitam o domingo (14) no ES; agenda

Shows
60 anos de São Gabriel da Palha
Cidade comemora 60 anos com festa que terá 26 shows gratuitos de quinta (11) a domingo (14). A partir das 14h, shows de João Pedro e Juliana, Pagode D' Primeira, Flavyan Bastos, João Marcos e Vinícius, Wanderley dos Teclados, Kauan Salles, Barões da Pisadinha, Leo Lima, Priscila Ribeiro e Forrozão Sertanejo. Na área de eventos da Cooabriel, anexa ao armazém sede e às margens da Rodovia ES-137 Veja programação completa aqui. Entrada franca.
35 anos de Venda Nova do Imigrante
A partir das 14h, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão - Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Atrações: Irmãos Valli, Amado Batista e Gabriel e Edivando. Entrada franca.
Gastronomia
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna, com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Feira Sabores da Terra
De quinta (11) a domingo (14), a "Sabores da Terra" receberá mais de 130 expositores de todo o Espírito Santo, com itens à venda a partir de R$ 5. A partir das 10h na Praça do Papa. Atrações: Mirano Schuler, Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa, Grupo Holland Dans – Categoria Infantil - Danças Holandesas, Grupo Folclórico de Dança Imperial Português, Brasil Tambores. Entrada gratuita. Confira mais informações aqui.
Sabores e Canções
Até 14 de maio, circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local. Veja a lista de pratos e restaurantes aqui.
Pagode e música ao vivo
Pagode da Praia Convida
Com Pagode da Praia, Pago Life e Dj Kinho. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Super Ticket.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, Débora Fassarella. Couvert: R$7,90. No Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Forró Animado no Canto da Praia
A partir das 18h, Trio Clandestino, Dj Rasta e convidados. No Canto da Praia - Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi. Ingressos na lista amiga até domingo às 14h no número (27) 99687-5543.
Deixa em Off
Com Frazão, Sué, Nesse Clima e Dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 22h.
Sunset do Celim
Com SambaOn, Mlk 027 e Djs residentes. A partir das 16h, no Boteco do Celim - R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Camarotes, reservas e mais informações clicando aqui.
Pagode do Correria
Com D'Bem com a Vida, Muleke 27, Dj Laion e Yuri. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica Vila Velha. Mulheres não pagam até 0h. Valores e mais informações em (27) 99920-0242
Forró do Canto
Com Forró Raiz e Dj Bravim. A partir das 18h. Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (lista promocional), valor sujeito à alteração.
Para a criançada
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; - Gincana mães e filhos - Brincadeiras musicais - Oficina de cartão Dia das Mães - Cantinho do bebê - Pula-pula. A partir das 17h. Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito.
Tarde Encantada
Espetáculo “Tal mãe tal filho, histórias com palhaço Passarim”. O palhaço Passarim trará histórias divertidas além de muitas dinâmicas mães e filhos para comemorar o Dia das Mães. Sessões às 15h e 16h. Shopping Praia da Costa, piso L3. Inscrições aqui. Gratuito.
Playground 3 Palavrinhas
Espaço inspirado num dos maiores fenômenos do segmento infantil, o 3 Palavrinhas. Com ;jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kid play com obstáculos. Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 -Praia da Costa, Vila Velha. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h / domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 o minuto.
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com: Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde: Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla.
Diversão no Mestre
Recreação infantil. Quando: domingo (14) Local: Piso L2, Shopping Mestre Álvaro. Horário: a partir das 15h. Gratuito
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Até 30 de junho, na Praça de Eventos do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (até uma hora); R$ 60 (até 1 hora e meia) e R$ 70 (até duas horas).
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil. No Shopping Moxuara, piso l3 - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, etc. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 22h / sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: R$ 10 (individual por atração); R$40 (passaporte/segunda a sexta); R$50 (passaporte/sábado, domingo e feriado).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h às 00h30; sábado e domingo, de 12h a 0h30. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados) e R$ 109,90 ( de segunda a quinta). Valor referente a uma hora de boliche para até 6 pessoas. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.