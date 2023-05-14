Barões da Pisadinha e Amado Batista agitam o domingo (14) no ES; agenda

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h às 00h30; sábado e domingo, de 12h a 0h30. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados) e R$ 109,90 ( de segunda a quinta). Valor referente a uma hora de boliche para até 6 pessoas. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.