Aurora Gordon, Pedro Baby e festival de rock: veja o que fazer nesta quinta (17)

Ilha do Rock

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, o Ilha do Rock estará no Shopping Vitória para a sua 3ª edição, trazendo uma verdadeira maratona de rock ‘n’ roll. Serão dois finais de semana consecutivos, de 17 a 20 e de 24 a 27 de julho, com muita música, cerveja artesanal, gastronomia e entretenimento. Programação musical (quinta): Casaca (20h). Quinta (horário): 17h às 23h. Local: estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.