Alemão do Forró e Raça Negra agitam a sexta (30) no ES; veja agenda

Shows
95ª Festa de São Pedro - Vitória
A 95ª edição da tradicional Festa de São Pedro acontece na Praça do Papa em Vitória. Na sexta, shows de Raça Negra e Emerson Xumbrega, a partir das 19h. Evento gratuito.
Comemoração aos 133 Anos de Cariacica
Mais de 10 atrações para o público curtir muito, no Parque Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa em Nova Brasília, Cariacica. Na sexta, Eduardo e Muriel e Luiza Andrade, a partir das 20h. Evento gratuito.
Poente Poético
Evento que engloba música, poesia, literatura e reúne talentos de todas as expressões culturais em um formato de podcast em praça. Na sexta, show de Pedro e Willian, a partir das 20h, na Praça do Sol Poente. Em Esplanada, Colatina. Evento gratuito.
Festa de Cachoeiro
Com Festival Música e Café, Rodeio e show de Alemão do Forró. A partir das 20h, no Parque de Exposições da Cidade - Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: 1 kg de alimento não perecível.
XXI Festival Ítalo Germânico
Com Os Germanos, The Fevers e Jackson Lima. A partir das 20h, na Av. Arthur Haese, no Centro de Marechal Floriano. Entrada gratuita
Festa de São Pedro - Serra
Com Família Lima e Pele Morena. A partir das 19h30, no pátio da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe. Entrada gratuita.
Show LeeGal com Cachorro Caramelo
Homenagem à Rita Lee e Gal Costa, a partir das 20 horas, no Motor Rockers Pub. R. Joaquim Lírio, 250 - loja 06 - Praia do Canto, Vitória.
Baladas e festas
Arraiá da Pink
Com Bero, Sué, Breno & Bernardo, Jess, Koreia e Fabricio V, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Era uma Sexta
Com Djs Lukão, Perotz, Edin, Dodo, Donzim e ML da Vila, a partir das 22h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 25 (pista), à venda no site da Super Ticket.
I Love Sexta
Com o grupo Primeira Classe, Pagode e Cia e o DJ LN de CG e DJ Brenim, a partir das 22h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Retrô Night
Com banda Memory Lane e Rewind, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Pride
Com BruniC, Lunnão, Isa Faustini, Mathilda e Thainan, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Buzzina
Com ThatsDuds, Rodrigues, Daltonic e Jexxca, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25 a noite toda.
PubVerso
Com Isa, Doodles, Jully, Luana Correa, Chaina e EmoLaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Double
Com Brandão, Gabriel Oc, Lari e Igor Secate, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingresso duplo: R$ 20.
Karaokê Fashion Show
A partir das 20 horas, no Desamba Club. Av. Des. Santos Neves, 621 - Praia do Canto. Esquina com Rua Eugenio Netto. Entrada gratuita. Mais informações no número (27) 98132-9648.
Música ao vivo e pagode
Arquivo do Samba
A partir das 20h, na Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert não informado.
Gordinho Praia do Canto
Com FreeLance e Pagode & Cia, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Sambão
Com Pagode & Cia e Sué, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite toda.
Tropix na Selva
Com banda Tropix e Dj Comanche Bota Som, a partir das 19h, na A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada gratuita até 21h, após R$ 30 a noite toda.
MPB na Curva
Com Débora Fassarella, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Couvert não informado.
Canto027
Com Sué e Eder Araújo a partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha.
João Pedro
A partir das 19h30, no Boteco Boa Praça. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 9,90.
Jr. Bocca
A partir das 17h, no Raízes Gastrobar. R. Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Festas juninas
Festa Julina da Paróquia da Praia do Suá
De 30 de junho a 2 de julho, a partir das 18h. Rua Neves Armond nº43 e Marechal Câmara entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré - Praia do Suá. Entrada Gratuita.
Festa Julina da Eames
A partir das 18h, na Rua Inhoa, SN, Prainha, Villa Velha, no interior da Escola de Aprendizes - Marinheiros do Espírito Santo. Ingressos: A partir de R$ 15, mais informações no número (27) 98849-5153