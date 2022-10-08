Agenda: sábado (8) tem João Gomes, Alceu Valença e Lauana Prado no ES

Shows
Festival do Pizro
Com João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon. A partir das 18h, na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navengantes, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 110 (área vip/lote 2) e R$ 240 (front premium/lote 2), à venda no site Brasil Ticket.
Alceu Valença
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: R$ 1.000 (mesa/ setor prata), R$ 900 (mesa/ setor bronze), R$ 150 (meia/ cadeira ouro) e R$ 130 (meia/ cadeira prata), à venda no site Blueticket e na bilheteria do evento.
Zé Romário & Felipe
A partir das 20h, no Escritório Pub. R. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Serra.
Festas e festivais
2ª Oktoberfest Vitória
Com muita cerveja, gastronomia típica alemã e apresentações musicais. No Parque Cultural Reserva Vitória, área localizada atrás do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. A partir das 11h30, Happy hour OktoberFest com Brenda Mozer; 13h30, Up Pommerrisch; 15h, Grupo de Dança de Stª Maria de Jetibá; 15h30, Os Germanos; 17h, Concurso Chopp a metro feminino; 19h, Concurso Chope a metro; 19h30, Rock and Roll!; 21h, Concurso Chope a metro; 21h30, Cante com a gente. Entrada franca.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 12h, abertura dos portões; 12h, almoço típico alemão; 14h, Grupo de dança Rheinland; 15h, Banda Campinho; 17h, Grupo de dança Rheinland; 19h, Banda Up Pomerisch; 21h, Grupo de dança Pilger der Hoffnung; 21h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); 22h, Banda Dubalaio; 0h, Grupo de dança Pilger der Hoffnung; 0h30, Banda Picnic Dogs e às 2h30 fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote), R$ 60 (combo de 07/ 10 até 09/10) e R$ 180 (combo todos os dias), à venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
Feijoada da Piedade 55 anos
A partir das 12h, no Clube Alvares Cabral , Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira. Ingressos: R$ 70 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet.
Sub do Koreia
Com BORGES. A partir das 15h, no Ilha shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (open bar/ meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Sambasoul
Com Sambasoul, André Prando, Solveris, Diego Lyra, Anderson Ventura e Atilla Diniz. A partir das 19h, na Barra do Jucu. R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha.
Festival Capixaba de Frutos do Mar
Com gastronomia, aulas de culinária, exibição de filmes, projetos educativos e show com Quintal e Samba. No Restaurante Spettus. Avenida Dom Helvécio, 545, Iriri, Anchieta.
Brasa e Breja
Com Taninos Band e Alex Martins. A partir das 15h, no Alto da Serra Butiquim. Rodovia Br 482, Km 75, Sn Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 150 (open bar/ 1º lote), à venda no site Superticket
Tá em casa!
Com Dj Luuh, Breno e Lucas, Diego Beat, Sambajr e Gabz. A partir das 20h, no Embrazado. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Baile da Japa
Com Mc Tikao, Dj Gabriel pratti, Dj Nikao, Dj 2N do TB, Zangao e Cabeça do MDG. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ lote 4), R$ 75 (área vip/ meia/ lote 3) e R$ 120 (mezanino/ meia/ lote 2), à venda no site Lebillet.
Happy Hour
Com Jonathan Caputo. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Base na Pink
DJs Koreia, Gabriel Pratti, Beleite e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pink up) e R$ 30 (pink fy).
Okto
Tocando pop, indie pop, emo e electro pop. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
44ª Festa da Polenta
Com dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), Venda Nova do Imigrante. A partir das 10h, desfile típico e tratorada; 11h, almoço típico e show com Wagner e Edmar; 13h30, apresentação do Grupo de Dança Folclórica Grunes Tal; 14h00, show com Toni Boni; 14h30, Tombo da Polenta; 16h30, apresentação do Grupo Folclórico de Dança Imperial Português; 17h, pausa técnica; 20h, show com Wilson e Cia; 22h, show com Ragazzi dei Monti; 23h30, show com Lauana Prado e às 1h30, show com New Place Band. Entrada: R$ 10 (meia/ dia) e R$ 35 (meia/ noite), à venda no site Tiketo e na bilheteria do evento.
Descontrolada
Tocando funk, pop, eletropop e batidão tropical. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
CAÓTICA
Tocando funk, pop, pop BR e 150 BPM. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 0h) e R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 99872-6060.
Balada Sertaneja
Com Kadu Vieira e Rickson Maioli. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
I Love Funk
Com DJ 2N do TB, DJ Gabriel Pratti, DJ Fabrini, DJ Papito, DJ RD de VV, DJ PV de SI, Jongô e DJ Kinho. A partir das 0h, na Wood's. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Festival do Camarão
Circuito gastronômico traz pratos especiais que destacam o camarão nos oito restaurantes espalhados por Conceição da Barra, sendo eles Casarão do Cais, Comer Rezando, Flor de Alecrim, Casarão da Barra, Petiscaria Rei do Baião Flor de Mandacaru, Massa Show e Sabor do Cais.
Oktoberfest Linhares
Primeira Oktoberfest de Linhares conta com gastronomia, cerveja, área kids, tendas e atrações musicais. Na antiga fábrica Ford na Av. Filogônio Peixoto, 34, Linhares. A partir das 15h, abertura do wevento; 17h, dança típica alemã; 19h, Faquini Band; 20h, Banda Duets e às 22h30, banda High Voltage.
Música ao vivo
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Música no Pátio
Com Rodrigo CX. A partir das 20h, no pátio do piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Samba na Praça
Com Samba Júnior e LeqSamba. A partir das 17h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Sol Pessoa e banda
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Samba de Preta
Com Com Elaine Vieira. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Samba, Bossa e MPB
Com Bárbara B. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Espetáculos
O burguês fidalgo
Adaptação do clássico de Molière conta a história de um burgues capaz dde fazer tudo para virar nobre. A partir das 19h, na Oficina de Atores Abel Santana. Ingressos: R$ 37 (meia/ promocional), à venda no site Sympla.
Rainha de Copas
Espetáculo conta a história da icônica vilã do clássico "Alice nos Pais das Maravilhas". A partir das 19h30, no Caçadores Carnavalesco Clube. R. Costa Pereira, 21, Centro, Cachoeiro de Itapemirim.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Game Master
Evento conta com mais de 50 jogos desde cartas e tabuleiro até RPG (Role Playing Game). A partir das 9h, no Master Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Outubro diferente – Faça a festa aqui!
Com brincadeira, doces e balada para a criançada. A partir das 10h, no Pátio Praia Varanda da Havanna, Rua Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória.
Recreação infantil
Com Trenzinho da Alegria, pula-pula, castelinho, tobogã, futebol de sabão, pipoca, algodão doce, churros, picolé, pintura facial, peça teatral, show musical. A partir das 14h, na Praça São Pedro em Anchieta.
Especial Dia das Crianças
Com a Turma Macakids, contação de histórias, vacinação, orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças. A partir das 10h, no Parque Pedra da Cebola. R. Ana Viêira Mafra, Mata da Praia, Vitória. Entrada franca.
Festival das Infâncias
Com apresentações de estudantes de escolas municipais e show de Patati Patatá. A partir das 13h, na Prainha em Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, quetem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Diá Mosaicos
A artista mineira Diá, traz telas de diversas temáticas, como iemanjá e animais. No Bar Calipe, em Jardim da Penha, Vitória. De terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Até 2 de outubro. Entrada franca.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.