Agenda: Sábado (5) tem Zeca Pagodinho, Whinderson Nunes e festas no ES

A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.