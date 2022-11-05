Agenda: Sábado (5) tem Zeca Pagodinho, Whinderson Nunes e festas no ES

Especial de Natal
Para criançada
Diversos shoppings da Grande Vitória se preparam para a chegada do Papai Noel com direito a cortejos, espetáculos e até caravana. Confira a matéria com todos os detalhes, além da programação completa, aqui.
Especial Halloween
MONSTER PARTY
A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. DJs: Emily, Fred Rigoni, Pri Bravim, Madson e Temponi. Halloween songs, pop, funk, electro e pop B. Ingressos: R$ 50 (meia/2º lote), à venda no site Meep.
SCREAM
A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Emo, pop punk e rock alternativo, no térreo, e electro pop, hits 2000, trilhas sonoras e clássicos de Halloween, na pista principal. Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site Sympla.
LAMAHALLOWEEN
Com concurso de fantasia, drinks e apresentação especial. DJs Gabriel Oc, Dyego Pappi, Diego Fiuza, Lara Lestrange, Arthur Moret e Guilherme Leão. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Crushes & Travessuras
Com show da banda One in Two, DJ Elecktra, drinks temáticos e concurso de fantasia. A partir das 18h, na Casa Sinestésica. Rua Pref. Epaminondas de Almeida, 14, Parque da Areia Preta, Guarapari. Entrada franca.
Halloween do Mestre
A programação terá dois dias de muita diversão com várias atividades temáticas, incluindo festival de filmes ao ar livre, food park, elevador do terror, doces ou travessuras e muito mais. Para participar da caça aos doces, é necessário se inscrever pelo site do Shopping. A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Confira programação completa: A partir das 15h, Doces ou Travessuras; às 16h, Doces ou Travessuras; às 16h, Food Park; às 17h, Filme: "A Noiva Cadáver" ("Sessão Matinê"); às 19h, Show com a banda Beat Locks; às 21h, Filme: "Invocação do Mal" ("Sessão Terror"). Entrada franca.
Festas, festivais e shows
Prazer, Somos Aquarius!
Com Zeca Pagodinho, Fabrício V, Pele Morena, Diogo DJ e Marvvila. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia/ lote 4), à venda no site Superticket.
Lil Whind, TETO, WIU, Kawe e Arthuzim
O humorista Whinderson Nunes faz sua estreia como cantor, sob o codinome Lil Whind, ao lado de fenômenos do trap nacional. A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ espaço privilège/ lote 3) e R$ 110 (meia/ espaço superior privilège/ lote 3), à venda no site Superticket.
10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Festival de programação híbrida com espetáculos presenciais no Sesc Glória e Palácio da Cultura Sônia Cabral, além de transmissão ao vivo no canal do Youtube. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca.
Tá em casa
Com DJ Luuh, Pagode & Cia, Neblina, DJ Koreia e Pedro & Lucas. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Balada Sertaneja
Com Matheus & Renan e João Felipe & Rafael. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 23h.
Anos 80
Com Back To The Past. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para fantasiados e R$ 20 para não fantasiados.
Samba de Quintal
A partir das 13h, no Divino Botequim. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica.
Warn Up Sense na Pink
DJs Gabriel Pratti, Diego Beats, Edin, Brunelli, Unjoo e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (pink fy/ meia) e R$ 50 (pink up/ meia).
Fiesta Latina - De Los Muertos
Tocando salsa, ritmos latinos e reggaeton. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para os 30 primeiros fantasiados, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até as 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Koisa Nossa + Freelance
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Sábado Mercearia
Com Carol & Priscila e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Banda Máfia
Com karaokê disponível de 19h às 21h. A banda começa a se apresentar às 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado Sertanejo
Com D'Dorte & Vinícius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sábado de Luxo
Com Jackson Lima e Rian & Rodrigo. A partir das 17h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Ricksons Maioli + Leley
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Festa faz parte do ciclo folclórico e religioso da cidade. Com a banda Garotos da Camisa e Reder Matos. A partir das 19h, na Praça do bairro Pitanga, Serra. Entrada franca. Informações: (27) 99869-7462.
Zé Romário & Felipe
A partir das 23h, no Escritório Pub. R. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Jacaraípe, Serra.
Banda Cachorro Caramelo
A partir das 18h, no Nebulosa Growleria. R. Chafic Murad, 208. Bento Ferreira, Vitória. Entrada franca.
Rock Swings IV
Com Finest Hour Quinteto. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 50 (dinheiro ou pix).
Festa TOLA
Tocando house, disco e breaks. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada franca até 1h (com nome na lista) e R$ 30 (sem nome na lista)
Música ao vivo
Samba e Choro
Com Márcia Chagas. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Yuri e Os Tropicanálias
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
MPB na Curva
Com Marcelo Ribeiro e Bia Barroso. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Tributo à Elis, Marisa e Rita
Com Andrea Ramos. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha, com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para Itararé, com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h são reservadas para escolas. A sessão das 19h é livre para o público em geral, exibindo o filme "O Rei Leão". Na Rua das Palmeiras, em frente ao Extrabom Supermercado, em Itararé, Vitória. Entrada franca. Até 6 de novembro.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha, Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attilio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.