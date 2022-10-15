Agenda: Rodriguinho, Eduardo Costa e festivais agitam sábado (15)

Maior castelo inflável da América Latina, com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças de até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. Portadores de deficiência terão direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.