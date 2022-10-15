Agenda: Rodriguinho, Eduardo Costa e festivais agitam sábado (15)

Festas e festivais
Te filmando
Com Rodriguinho e Caju pra Baixo. A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ pista) e R$ 100 (meia/ área premium), à venda no site Lebillet.
10º Degusta Beer
São nove dias de festival com 12 cervejarias artesanais, 12 barracas com o melhor da comida de rua, espaço kids para a criançada e diversas atrações musicais. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. Às 20h30, show com Like a Boss, e às 23h, Duets. Entrada franca.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa. Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 12h, abertura dos portões; 12h, almoço típico alemão; 14h, Grupo de dança Apae DM; 15h, Banda Frohlich; 17h Grupo de dança Bergfreunde; 19h, Banda Os Germanos; 21h, Grupo de dança Bergfreunde; 21h30, Concurso Chope a Metro (masculino e feminino); 22h, Banda Alan Venturin; 0h, Grupo de dança Bergfreunde; 0h30, Banda Dona Fran; 2h30, fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote) e R$ 180 (combo todos os dias). À venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
44ª Festa da Polenta
Com dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. A partir das 10h, desfile tradicional das famílias de descendentes italianos; 11h, almoço típico e show com Mirano Schuler; 13h30, apresentação do Grupo de Dança Sempre Avante; 14h, show com Toni Boni; 14h30, Tombo da Polenta; 16h30, apresentação do Grupo Di Ballo Bambini Di Tutti Colori de Nova Venécia; 17h, pausa técnica; 20h, show com Banda Moustache; 22h, show com Ragazzi dei Monti; 23h30, show com Eduardo Costa e à 1h30, show com Raione. Entrada: R$ 10 (meia), à venda no site Tiketo e na bilheteria do evento.
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal
Com 14 cervejarias capixabas, gastronomia, competições e shows musicais. No Parque da Prainha, em Vila Velha. A partir das 11h, abertura; 11h30, Vinicius Herkenhoff; 15h, Raimundo Machado; 20h, Big Bat Blues e às 22h30, Club Big Beatles. Entrada franca.
Festival do Camarão
Com estandes gastronômicos, shows folclóricos e performances musicais. Tudo isso no espaço especial montado na Avenida Cricaré, em Conceição da Barra. A partir das 112h, Bruno Vellart; 14h30, Ricardo Guilherme; 17h30, apresentação folclórica; 19h, Bandinha Por do Sol, na rua; 19h, Jô e Letícia, no palco; 21h, Banda Skopa e às 23h, Rock N’Trio.
Festival Capixaba de Frutos do Mar
Com gastronomia, aulas de culinária, exibição de filmes, projetos educativos e show com Quintal e Samba. Na Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar. Avenida Dom Helvécio, Praia de Costa Azul, Iriri. A partir das 12h, abertura da Praça Festival Capixaba de Frutos do Mar; 13h, aula-show com Gilson Surrage homenageando as merendeiras (prato: moqueca de filé de peixe com pirão e arroz); 14h, voz e violão, com Paulo Bozan; 18h: apresentação da fanfarra da Escola Manoel de Paula Serrão e concurso de desenho, poesia e redação, além de homenagem aos professores; 20h30: aula-show com os chefs da Faculdade São Camilo, Claudiane e alunos, e às 23h, show com Marcelo Ribeiro e Banda. Entrada franca.
Tá em casa! - Especial Halloween
Com Dj Luuh, Sué, Beleite, Dk Koreia e Pagode e cia. A partir das 20h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Festival de Pagode do Mãe Joana
Com D’moleque, Nesse Clima, Pagolife e Participação do Leq Samba, Curtição e o Sem medida. A partir das 16h30, no Mãe Joana Botequim. Rua Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ lote 2), à venda no site Superticket.
Cover Fest
Com Dario Aaron, Cadu Caruzo e Ayrton Ramos. A partir das 21h, no Silva's Restaurant. Av. Beira Mar, Praia de Carapebus, Serra. R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Conexão Rocinha
Com DJ Rogerinho do Querô e DJ Gustavo O Brabo. A partir das 22h, no B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Halloween
Com Beleite, Cariello, Gustavo O Brabo, JV de VV, Perotz e Leandro Netto. A partir das 22h, no Nook Beach Club. Rua Inhoá, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Mil Grau
Tocando pop, electro, remixes e 150 BPM. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Aquece O Baile
Tocando funk e pop BR. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
PUTA BAILE - Amsterdam
DJs Felex, Diego Fiuza, Lara Lestrange, Marcos José e Gabriel Oc. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Pirigótica
Tocando emo, rock, funk e pop BR. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Balada Sertaneja
Com João Felipe & Rafael e Thayane Oliver. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até meia-noite.
É Baile
Com DJ Rogerinho, Dhiego Viana, Carla Roberta e Belucio. A partir das 23h, na Wood's. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 e R$ 60 (camarote).
Sambadm + Artsamba
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Especial B-Day Rene
PedalaSamba e Ivan & Matheus. A partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h).
Música ao vivo
Som no Praia
Com Silas Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Raimundo Machado
A partir das 18h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Samba, Bossa & MPB
Com Marcos Coelho, Matheus Cutini e Aleks Brune. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Sambas & MPB
Com Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
Festival Nacional de Teatro de Vitória
São 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, além de homenagens e oficinas. Com a peça 'Chuva de Anjos'. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Feira de Adoção Pet
A partir das 11h, no piso L1, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Para rir
Vida de Professor II – Segunda Chamada
Com Diogo Almeida. A partir das 17h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ cadeira/ setor ouro), R$ 60 (meia/ cadeira/ setor prata) e R$ 50 (meia/ cadeira/ setor bronze), à venda no site Blueticket.
Lazer
Super Força HQ
Espaço com quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos) ); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
Diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiência, desde que seja apresentado laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, têm direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo inflável da América Latina, com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças de até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. Portadores de deficiência terão direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração com blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8 caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Oficina de fantoche com meia da Puket
A partir das 14h, na Pracinha do Praia, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Oficina de culinária para crianças
A partir das 13h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposições
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h, e sábados e domingos, das 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Estado de Arte
A exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitoriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Estação Masterchef Jr.
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: "Como se tornar um chefe", "O look do chef", "Conheça os indispensáveis", "Os facilitadores", "Descobrindo o mundo de aromas e sabores", "As vedetes da cozinha" e, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. Rua Presidente Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.