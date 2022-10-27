Agenda: quinta (27) tem karaokê e sertanejo no ES; veja destaques

Festas e festivais
Misturadim
Com Samba Junior, Sambadm e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Close de Quinta
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 30 primeiros, depois, R$ 20 (all night).
Quinta Sertaneja
Com D'Dorte & Vinicius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Canto do Leley
Com Leley. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até 20h.
A quinta bom
Com Bianca Vedova. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Jazz e Bossa
Com Daria Obraztsova. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Banda Fixer
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
1ª Feira Literária de Vila Velha
Com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da apresentações musicais e teatro. A partir das 8h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Confira a programação completa aqui.
Cine Imetame
Carreta leva diversos sucessos do cinema em Aracruz com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19hrs é livre para o público geral exibindo o filme Aladdin. Na Praça da Paz. R. Indio Carneiro Magalhães, Centro, Aracruz.
Cinema Aqui
A carreta transformada em um cinema itinerante chega a Cidade Continental, na Serra. As sessões tem horários fixos: todos os dias, às 8h, às 10h, às 14h, às 16h e às 19 horas, com filmes diferentes em cada um delas. A carreta fica estacionada no setor Europa, na lateral da EMEF Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, entre a Avenida Meridional e a Rua dos Lobos. Os ingressos serão distribuídos no local, antes do início das sessões. Entrada franca.
Lazer
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.