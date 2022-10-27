Agenda: quinta (27) tem karaokê e sertanejo no ES; veja destaques

A carreta transformada em um cinema itinerante chega a Cidade Continental, na Serra. As sessões tem horários fixos: todos os dias, às 8h, às 10h, às 14h, às 16h e às 19 horas, com filmes diferentes em cada um delas. A carreta fica estacionada no setor Europa, na lateral da EMEF Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, entre a Avenida Meridional e a Rua dos Lobos. Os ingressos serão distribuídos no local, antes do início das sessões. Entrada franca.