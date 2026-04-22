Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Futebol

Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Glorioso sofre com problemas na negociação envolvendo Rwan Cruz

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 09:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2026 às 09:17
Jogadores do Botafogo
Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo sofreu mais uma punição na Fifa e está de volta à lista de clubes com transfer ban ativo. O problema atual é uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela transferência não paga do atacante Rwan Cruz. O jogador foi contratado em fevereiro de 2025 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). As dificuldades financeiras e dívidas da SAF de John Textor refletem também na saída de mais um nome importante da gestão, o diretor financeiro Anderson Santos.


O transfer ban está ativo a partir desta segunda-feira e recoloca o Botafogo em uma situação vivida entre dezembro e janeiro deste ano, quando não pagou o Atlanta FC pela transferência de Thiago Almada e foi punido. Na ocasião, Textor costurou um acordo, que precisaria ser cumprido. Algo que o Botafogo não fez e precisou pedir prazo para cumprir as parcelas subsequentes.


Nesta segunda-feira (20), mais cedo, haveria a assembleia convocada por Textor para tentar aprovar a emissão de novas ações em busca de uma injeção de R$ 125 milhões. Mas a reunião não teve todos os membros necessários e agora será acionada a segunda convocação, na próxima segunda (27).

Relatório feito por uma consultoria contratada pelo Botafogo apontou que o endividamento da SAF está na casa dos R$ 2,5 bilhões, segundo os dados até 31 de dezembro de 2025.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha
Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados