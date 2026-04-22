Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Nesta segunda-feira (20), mais cedo, haveria a assembleia convocada por Textor para tentar aprovar a emissão de novas ações em busca de uma injeção de R$ 125 milhões. Mas a reunião não teve todos os membros necessários e agora será acionada a segunda convocação, na próxima segunda (27).

Relatório feito por uma consultoria contratada pelo Botafogo apontou que o endividamento da SAF está na casa dos R$ 2,5 bilhões, segundo os dados até 31 de dezembro de 2025.