Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

O Botafogo sofreu mais uma punição na Fifa e está de volta à lista de clubes com transfer ban ativo. O problema atual é uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela transferência não paga do atacante Rwan Cruz. O jogador foi contratado em fevereiro de 2025 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). As dificuldades financeiras e dívidas da SAF de John Textor refletem também na saída de mais um nome importante da gestão, o diretor financeiro Anderson Santos.
O transfer ban está ativo a partir desta segunda-feira e recoloca o Botafogo em uma situação vivida entre dezembro e janeiro deste ano, quando não pagou o Atlanta FC pela transferência de Thiago Almada e foi punido. Na ocasião, Textor costurou um acordo, que precisaria ser cumprido. Algo que o Botafogo não fez e precisou pedir prazo para cumprir as parcelas subsequentes.
Nesta segunda-feira (20), mais cedo, haveria a assembleia convocada por Textor para tentar aprovar a emissão de novas ações em busca de uma injeção de R$ 125 milhões. Mas a reunião não teve todos os membros necessários e agora será acionada a segunda convocação, na próxima segunda (27).
Relatório feito por uma consultoria contratada pelo Botafogo apontou que o endividamento da SAF está na casa dos R$ 2,5 bilhões, segundo os dados até 31 de dezembro de 2025.