Agenda no ES tem ressaca de carnaval com Kustelão, teatro e  música ao vivo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:29
Para conferir a programação completa dos blocos de rua que vão animar o pós-carnaval no Espírito Santo, acesse a ferramenta HZ NA FOLIA.
Um homem passando por uma crise de meia-idade vê o casamento de 20 anos com a ex-atleta Tess chegar ao fim. Enquanto ela reflete sobre os sacrifícios que fez pela família, ele se joga na comédia stand-up, utilizando as apresentações como uma espécie de terapia. Nessa nova etapa, o ex-casal começa a se perguntar se é possível que o amor que compartilham encontre uma nova forma.
Uma viúva em luto para em uma cabana remota após se perder em estradas vicinais de Minnesota no meio do inverno. Ela logo se vê em uma luta desesperada pela sobrevivência ao encontrar um casal assassino mantendo uma jovem como refém.
Com pop, electro, pop nacional e hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 0h.
Rock com Dona Fran. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Resenha do Cris, Resenha demais, DJ CB, Walace Aguiar, Júnior Almeida, Gilberth Lucas e Henrique Sertanejo. além da transmissão da Recopa. Horário: a partir das 19h. Local: Arena 262 Pub. Av. Mário Gurgel, 4781, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com Junto e Misturado, Samba Jr., Samba DM, Pagode e Cia e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Com bagaceira, tecnobrega, axé 2000, funk 2000 e pop nacional. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com a banda 027. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Horário: a partir das 21h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.
Com D'Moleque e Choppsamba. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha, Orla de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Com Samba Júnior, Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Bairro Mário Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Pratikerê e DJ Scoob. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir das 23h.
Evento com momentos de louvor e adoração, e apresentações de música gospel com Rizia, Ninho Araújo e Ministério Atos (atração nacional). Horário: a partir das 19h30. Local: Orla de Conceição da Barra, no Norte do ES. Entrada: gratuita.
Com hits de 2010 a 2017. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com pop, funk e electropop. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Com a banda Trilha. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.
Batalha entre as duas subculturas mais trevosas existentes. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 15, à venda pelo Sympla.
Festa com Perotz, JV de VV, belucio, Cariello, Nanin e AV Tonin. Horário: a partir das 22h. Local: Cazabrava, antigo Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, à venda pelo Zigtickets.
Com Samba Jr. e Pode Crê. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana (Quiosque Encontro da Ilha), Orla de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: cobra couvert artístico (valor não informado).
Com Vibe 27, D'Bem com a vida, Primeira Classe e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Bairro Mário Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Curtição, Pagolife e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Evento com momentos de louvor e adoração, e apresentações de música gospel com Emanuelle Araújo, Edson Nunes e Samuel Mariano (atração nacional). Horário: a partir das 19h30. Local: Orla de Conceição da Barra, Norte do ES. Entrada: gratuita.
Bloco de samba reggae em Jardim Camburi. Horário: a partir das 14h. Local: Rodovia Norte Sul, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Ressaca oficial do Bloco Kustelão. Horário: a partir das 18h. Local: Oásis Beach Club. Orla da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, à venda pelo Zigtickets.
Beatles na Calçada com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.
Com Samba Se7e, BR da Penha, D'Moleque, Thamy, FP do Campinho e Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: mulheres de graça e homens pagam após 00h.
Com Frazão, Pode crê (MG), Felipe Brava e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Sábado, às 14h40, na TV Gazeta. Viagens, cultura, personagens e histórias do Espírito Santo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta