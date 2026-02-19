Editorias do Site
Redes Sociais

Agenda no ES tem ressaca de carnaval com Kustelão, teatro e  música ao vivo

Programação traz ainda as estreias nos cinemas, evento com shows gospel em Conceição da Barra e festas com música pop e karaokê

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:29

HZ NA FOLIA

  • HZ na Folia

    Blocos de Rua

    Para conferir a programação completa dos blocos de rua que vão animar o pós-carnaval no Espírito Santo, acesse a ferramenta HZ NA FOLIA.

Estreias nos cinemas

  • Isso Ainda Está de Pé?

    Um homem passando por uma crise de meia-idade vê o casamento de 20 anos com a ex-atleta Tess chegar ao fim. Enquanto ela reflete sobre os sacrifícios que fez pela família, ele se joga na comédia stand-up, utilizando as apresentações como uma espécie de terapia. Nessa nova etapa, o ex-casal começa a se perguntar se é possível que o amor que compartilham encontre uma nova forma.

  • O Frio da Morte

    Uma viúva em luto para em uma cabana remota após se perder em estradas vicinais de Minnesota no meio do inverno. Ela logo se vê em uma luta desesperada pela sobrevivência ao encontrar um casal assassino mantendo uma jovem como refém.

Quinta-feira (19)

  • Closy

    Com pop, electro, pop nacional e hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 0h. 

  • Dona Fran

    PUB 426

    Rock com Dona Fran. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Quinta Aleatória

    Com Resenha do Cris, Resenha demais, DJ CB, Walace Aguiar, Júnior Almeida, Gilberth Lucas e Henrique Sertanejo. além da transmissão da Recopa. Horário: a partir das 19h. Local: Arena 262 Pub. Av. Mário Gurgel, 4781, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Grupo Sambadm

    Misturadinho

    Com Junto e Misturado, Samba Jr., Samba DM, Pagode e Cia e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h. 

Sexta-feira (20)

  • Na Pista

    Com pop, funk, electro e remixes. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

  • Bagaceira

    Com bagaceira, tecnobrega, axé 2000, funk 2000 e pop nacional. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. 

  • PUB 426

    Com a banda 027. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Karaokê do Correria

    Horário: a partir das 21h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Comédia “O Santo e a Porca” chega à Vitória

    O Santo e a Porca

    O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.

  • Mãe Joana

    Com D'Moleque e Choppsamba. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha, Orla de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h. 

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Com Samba Júnior, Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Bairro Mário Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • I am the samba

    Com Samba Jr., Pratikerê e DJ Scoob. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir das 23h. 

  • Verão Jesus na Barra

    Evento com momentos de louvor e adoração, e apresentações de música gospel com Rizia, Ninho Araújo e Ministério Atos (atração nacional). Horário: a partir das 19h30. Local: Orla de Conceição da Barra, no Norte do ES. Entrada: gratuita.

Sábado (21)

  • Blu-Ray

    Com hits de 2010 a 2017. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Marshmallow

    Com pop, funk e electropop. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

  • PUB 426

    Com a banda Trilha. Horário: a partir das 21h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Theatro Carlos Gomes abre visitação guiada para o público

    O Santo e a Porca

    O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Emo VS Goth

    Batalha entre as duas subculturas mais trevosas existentes. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 15, à venda pelo Sympla.

  • DJ Belucio

    Vem pra Selva

    Festa com Perotz, JV de VV, belucio, Cariello, Nanin e AV Tonin. Horário: a partir das 22h. Local: Cazabrava, antigo Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, à venda pelo Zigtickets.

  • Grupo Samba Junior

    Mãe Joana

    Com Samba Jr. e Pode Crê. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana (Quiosque Encontro da Ilha), Orla de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: cobra couvert artístico (valor não informado). 

  • Sambar I Love

    Com Vibe 27, D'Bem com a vida, Primeira Classe e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Bairro Mário Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Pagode no Gordinho

    Com Curtição, Pagolife e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h. 

  • Verão Jesus na Barra

    Evento com momentos de louvor e adoração, e apresentações de música gospel com Emanuelle Araújo, Edson Nunes e Samuel Mariano (atração nacional). Horário: a partir das 19h30. Local: Orla de Conceição da Barra, Norte do ES. Entrada: gratuita.

  • Bloco Kustelão agitou Jardim Camburi neste sábado (17)

    Bloco Kustelão

    Bloco de samba reggae em Jardim Camburi. Horário: a partir das 14h. Local: Rodovia Norte Sul, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita. 

  • Saidêra

    Ressaca oficial do Bloco Kustelão. Horário: a partir das 18h. Local: Oásis Beach Club. Orla da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, à venda pelo Zigtickets.

Domingo (22)

  • PUB 426

    Beatles na Calçada com a banda Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: PUB 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Theatro Carlos Gomes abre visitação guiada para o público

    O Santo e a Porca

    O espetáculo “O Santo e a Porca”, nova montagem do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, ocupa o palco do Theatro Carlos Gomes, como parte da celebração dos 42 anos de trajetória de uma das companhias mais longevas do Espírito Santo. Horário: às 19h30. Local: Theatro Carlos Gomes. Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo Sympla.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    Pagode do Correria

    Com Samba Se7e, BR da Penha, D'Moleque, Thamy, FP do Campinho e Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: mulheres de graça e homens pagam após 00h.

  • Cantor Frazão

    Deixa em Off

    Com Frazão, Pode crê (MG), Felipe Brava e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.

Vale assistir! 

  • Dani, Diego e Camila, do Em Movimento

    Em Movimento

    Sábado, às 14h40, na TV Gazeta. Viagens, cultura, personagens e histórias do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Confira a programação completa dos blocos de carnaval no HZ na Folia

Confira a programação completa dos blocos de carnaval no HZ na Folia

Imagem - Comédia “O Santo e a Porca” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 15

Comédia “O Santo e a Porca” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 15

Imagem - "Hall of Fame": evento celebra os 8 anos do fenômeno Stray Kids em Vila Velha

"Hall of Fame": evento celebra os 8 anos do fenômeno Stray Kids em Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Projeto Abá Sepiákatu realiza formação audiovisual para população indígena no ES

Projeto Abá Sepiákatu realiza formação audiovisual para população indígena no ES
Imagem - Tudo que você precisa saber sobre o show do Bad Bunny no Brasil

Tudo que você precisa saber sobre o show do Bad Bunny no Brasil
Imagem - Ronnie Von revela susto após parada cardíaca

Ronnie Von revela susto após parada cardíaca