Agenda no ES: início de 2026 tem Gusttavo Lima, Léo Santana, Martin Garrix e mais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:00
Show do cantor para abrir os trabalhos de 2026. Horário: a partir das 20h30. Local: P12 Guarapari. Endereço: Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Entrada: a partir de R$ 180, pelo q2ingressos.
Com Samba Jr., Samba DM, Pagode & Cia e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Entrada: gratuita até às 22h.
Sertanejo e Arrocha. Horário: 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 110, pelo q2ingressos.
Música eletrônica com Martin Garrix, NuzB (STMPD), Jack Orley (STMPD) e Jess Benevides. Horário: a partir das 22h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 170, pelo zitickets.
E mais: presença da cantora capixaba Flavinha Mendonça. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada gratuita.
Com Ícaro & Gilmar, Panda, Humberto & Ronaldo. Horário: a partir das 21h. Local: P12 Guarapari. Endereço: Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Entrada: a partir de R$ 280, pelo vaideingresso.
Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 130, pelo q2ingressos.
Apresentação gratuita na Arena de Verão de Camburi. O show acontece a partir das 22h, entre os quiosques 4 e 5, na Praia de Camburi.
Com Maneirinho, Major RD, Caio Luccas, Borges e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 100, pelo zigtickets.
Com Mateusinho. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Entrada: mulheres entram de graça até às 23h. Ingressos: R$ 30, pelo lebillet.
Tributo especial a Cazuza, além da banda Beat Locks. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada: gratuita.
Apresentação no Verão Guriri 2026. Local: Praça Central de Guriri. Entrada gratuita.
Com o grupo Akatu. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Entrada: a partir de R$ 30, pelo lebillet.
