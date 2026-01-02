Editorias do Site
Agenda no ES: início de 2026 tem Gusttavo Lima, Léo Santana, Martin Garrix e mais

E não para por aí: fim de semana tem Mumuzinho, Jota Quest, Pablo e É o tchan

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:00

Quinta (1º)

  • Gusttavo Lima fará show em Guriri, em 2026

    Gusttavo Lima

    Show do cantor para abrir os trabalhos de 2026. Horário: a partir das 20h30. Local: P12 Guarapari. Endereço: Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Entrada: a partir de R$ 180, pelo q2ingressos.

  • Grupo Samba Junior

    O primeiro do ano

    Com Samba Jr., Samba DM, Pagode & Cia e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Entrada: gratuita até às 22h.

Sexta (02)

  • Pablo comemora 20 anos de carreira em Cariacica

    Pablo e Vitor Fernandes

    Sertanejo e Arrocha. Horário: 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 110, pelo q2ingressos.

  • Martin Garrix anuncia show em Guarapari

    Martin Garrix

    Música eletrônica com Martin Garrix, NuzB (STMPD), Jack Orley (STMPD) e Jess Benevides. Horário: a partir das 22h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 170, pelo zitickets.

  • É o Tchan

    É o tchan

    E mais: presença da cantora capixaba Flavinha Mendonça. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada gratuita.

Sábado (03)

  • Cê ta doido festival

    Com Ícaro & Gilmar, Panda, Humberto & Ronaldo. Horário: a partir das 21h. Local: P12 Guarapari. Endereço: Rod. do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Entrada: a partir de R$ 280, pelo vaideingresso.

  • Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show especial em Guarapari

    Jota Quest e Barão Vermelho

    Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 130, pelo q2ingressos.

  • Mumuzinho vai participar do Arena Verão 2026

    Mumuzinho

    Apresentação gratuita na Arena de Verão de Camburi. O show acontece a partir das 22h, entre os quiosques 4 e 5, na Praia de Camburi. 

  • Trapland Festival

    Com Maneirinho, Major RD, Caio Luccas, Borges e muito mais. Horário: a partir das 17h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 100, pelo zigtickets.

  • Samba Summer

    Com Mateusinho. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Entrada: mulheres entram de graça até às 23h. Ingressos:  R$ 30, pelo lebillet.

Domingo (04)

  • Rogerio Flausino e Sideral

    Tributo especial a Cazuza, além da banda Beat Locks. Horário: a partir das 20h. Local: Arena de Verão de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada: gratuita.

  • Léo Santana se apresenta em Conceição da Barra neste domingo (29)

    Léo Santana

    Apresentação no Verão Guriri 2026. Local: Praça Central de Guriri. Entrada gratuita.

  • Cavaco e Chinelo

    Com o grupo Akatu. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Entrada: a partir de R$ 30, pelo lebillet.

